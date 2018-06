Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.459,77 -0,03% -1,26% Stoxx50 3.061,98 -0,24% -3,65% DAX 12.811,05 -0,15% -0,83% FTSE 7.704,40 -0,10% +0,24% CAC 5.448,36 -0,17% +2,56% DJIA 25.283,98 +0,55% +2,28% S&P-500 2.772,13 -0,01% +3,68% Nasdaq-Comp. 7.639,23 -0,65% +10,66% Nasdaq-100 7.156,69 -0,74% +11,89% Nikkei-225 22.823,26 +0,87% +0,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,93 -2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,85 64,73 +1,7% 1,12 +10,2% Brent/ICE 76,97 75,36 +2,1% 1,61 +18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,55 1.296,44 +0,1% +1,11 -0,4% Silber (Spot) 16,84 16,66 +1,1% +0,18 -0,6% Platin (Spot) 902,65 906,00 -0,4% -3,35 -2,9% Kupfer-Future 3,30 3,26 +1,2% +0,04 -0,8%

Die Ölpreise legen deutlicher zu, nachdem er am Vortag mit US-Lagerdaten unter Druck geraten war. Neben dem schwächeren Dollar stützt auch weiter die Sorge um ein reduziertes Angebot aus Venezuela und dem Iran. Vor diesem Hintergrund könnte eine Ausweitung der Fördermenge durch die Opec keine größeren Auswirkungen haben. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI steigt um 1,8 Prozent auf 65,87 Dollar, Brent gewinnt ebenfalls 1,8 Prozent auf 76,75 Dollar.

FINANZMARKT USA

Uneinheitlich - Die Luft nach oben werde langsam dünner, heißt es von einem Teilnehmer. Die Hoffnung der Börsianer ruht darauf, dass die Stärke der globalen Wirtschaft die anhaltenden Spannungen im internationalen Handel ausgleichen wird. Aktuell träten die Sorgen um die Handelskriege und die politische Krise in Italien wieder in den Hintergrund, allerdings könnten sich diese Themen jederzeit wieder nach vorn drängen, so Teilnehmer. " Bankentitel sind weiter gefragt und bauen somit ihre jüngsten Aufschläge aus. Hintergrund für die Stärke des Sektors ist die erwartete Straffung der Geldpolitik in Europa und den USA. Die Branche profitiert in der Regel von höheren Renditen. Goldman Sachs und JP Morgan steigen um 1,3 Prozent bzw. 0,8 Prozent. Twitter hat am Mittwoch mitgeteilt, Wandelanleihen im Volumen von mindestens 1 Milliarde Dollar begeben zu wollen. Die Aktie zeigt sich mit einem Abschlag von 2,6 Prozent. United Natural Foods hat auf den ersten Blick positive Kennziffern geliefert. Allerdings stören sich die Anleger an einer sinkenden Bruttomarge. Der Kurs stürzt um 12,7 Prozent ab.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Auch am Donnerstag bewegten sich Europas Börsen kaum. Mit dem G7-Treffen, dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem nordkoreanischen Staatsschef, der geldpolitischen Entscheidung der EZB und der US-Notenbank und dem großen Verfall stünden in den kommenden Tagen gleich mehrere hochkarätige Ereignisse auf der Agenda. Im Vorfeld dürften sich die Anleger davor hüten, den Markt entscheidend in die eine oder andere Richtung zu schieben. Für etwas Beruhigung auf politischer Seite sorgte das neue Kabinett in Spanien. Ministerpräsident Pedro Sanchez setzt mit der Benennung von Pro-Europäern ein Signal an den Zusammenhalt der Eurozone. In Madrid ging es für den Ibex um 0,4 Prozent nach oben. In Mailand gaben die Kurse indes um 0,2 Prozent nach. In Italien sind zwar Europaskeptiker zugange, jedoch ist zumindest die Handlungsfähigkeit des Landes wieder hergestellt. Die Erwartung einer strafferen Geldpolitik der EZB wurde an der Börse positiv für Bankenaktien gesehen. Entsprechend legte der Stoxx-Bankenindex um 0,3 Prozent zu. Im DAX stiegen Commerzbank um 1,3 Prozent und Deutsche Bank um 0,6 Prozent. In Spanien legten Caixabank gleich 4,3 Prozent zu. Adidas verloren 2,6 Prozent. Ein Händler verwies auf eine Fußball-Studie der Universität Hohenheim. Dort heiße es, dass das kostspielige Sponsoring an Wirkung verloren habe. Beim Konkurrenten Puma kam es zu verstärkten Gewinnmitnahmen - die Aktie gab 5,3 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:50 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1814 +0,32% 1,1808 1,1774 -1,7% EUR/JPY 129,82 +0,06% 129,93 129,58 -4,0% EUR/CHF 1,1596 -0,15% 1,1622 1,1601 -1,0% EUR/GBP 0,8794 +0,18% 0,8784 1,1405 -1,1% USD/JPY 109,88 -0,25% 110,04 110,06 -2,5% GBP/USD 1,3434 +0,14% 1,3444 1,3429 -0,6% Bitcoin BTC/USD 7.693,97 +0,5% 7.711,80 7.635,55 -43,7%

Der Euro zeigt weiterhin Stärke gegenüber dem Dollar, gestützt weniger von der Beruhigung auf der politischen Seite, sondern mehr von der Aussicht auf ein Ende der Anleihekäufe durch die EZB. "Nächste Woche muss der EZB-Rat beurteilen, ob die bisherigen Fortschritte ausreichen, um ein allmähliches Auslaufen unserer Nettokäufe zu rechtfertigen", hatte EZB-Chefökonom Peter Praet am Dienstagabend gesagt. Der Euro liegt aktuell bei 1,1827 Dollar. Nach den Andeutungen von Praet gehe mittlerweile wohl fast jeder Marktteilnehmer davon aus, dass die EZB nächste Woche das "Tapering" (den schrittweisen Ausstieg aus ihrem Wertpapierkaufprogramm) ankündigen werde, sagt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Für den Euro sei dies eine deutlich positive Erkenntnis, weshalb er die Reste der Italien-Schwäche habe abschütteln können. Aktuell rückt der Euro auf 1,1827 Dollar vor.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Wall Street hat am Donnerstag die zuletzt vermisste Orientierung für die Anleger an den ostasiatischen Börsen geliefert. Nachdem der Dow-Jones-Index die Marke von 25.000 Punkten wieder genommen hatte, zogen auch die Aktienkurse der Region durch die Bank an - mit Ausnahme der chinesischen Kernlandbörsen. Auffallend gesucht waren Automobilwerte in Tokio und Hongkong. Im Handelskonflikt zwischen den USA einerseits und Europa, China, Mexiko und Kanada andererseits überboten sich die Akteure mit wechselseitigen Drohungen und Kompromissvorschlägen. China sah aber offenbar Fortschritte in den Handelsgesprächen mit den USA. Toyota Motor stiegen um 0,7 Prozent, hatten aber auch schon 1,6 Prozent vorne gelegen. Nissan und Honda rückten um 1,1 bzw. 0,7 Prozent vor. In Hongkong legte der HSI und fuhr damit seinen sechsten Tagesgewinn in Folge ein. Auch hier marschierten Automobiltitel vorneweg: Geely Auto zogen um 3,2 Prozent an, nachdem das Unternehmen einen 61-prozentigen Absatzsprung im Mai vermeldet hatte. In Taipeh schloss der Markt dank eines Schlussspurts etwas fester auf dem höchsten Stand seit Ende Januar. Abermals waren Technologiewerte extrem gesucht. Hon Hai kletterten um 2,4 Prozent und Yageo bzw. Walsin setzten die Vortagesrally mit Aufschlägen von 9,3 und 6,4 Prozent nahtlos fort.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BAYER

Der US-Saatguthersteller Monsanto gehört jetzt vollständig dem Bayer-Konzern. Am Donnerstag vor Börseneröffnung in New York vollzogen die Depotbanken den Kauf der Monsanto-Aktien zum vereinbarten Barpreis von je 128 US-Dollar. Das Papier verschwindet damit vom Kurszettel. Im S&P 500 ersetzt die Aktie von Twitter die von Monsanto.

MCDONALD'S

Die Fast-Food-Kette McDonald's will schlanker werden und trennt sich deshalb in den USA von weiteren Mitarbeitern. In den gesamten USA sollten die Regionalbüros restrukturiert werden, schrieb der für das US-Geschäft verantwortliche Manager Chris Kempczinski an die Belegschaft und Geschäftspartner. Die Reduzierung der Hierarchie-Ebenen von acht auf sechs werde dazu führen, dass auch Mitarbeiter ausscheiden müssten, heißt es in dem Memo. Die Zahl der betroffenen Beschäftigten wurde nicht genannt.

ZTE

Die USA und China haben eine Einigung erreicht, durch die ZTE weiterhin am US-Markt aktiv bleiben kann. Der Telekommunikationskonzern muss eine Strafe von 1 Milliarde Dollar zahlen und US-Beamten ermöglichen, seine Geschäftstätigkeiten zu überwachen, sagte US-Handelsminister Wilbur Ross. Außerdem müsse ZTE die Führungsetage umbauen und 400 Millionen Dollar hinterlegen, sagte Ross in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC.

