Versus Systems startet offiziell eine neue integrierte Verbraucherplattform für Videospiele und E-Sports: WINFINITE

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 7. Juni 2018 - Versus Systems, Inc. (Versus oder das Unternehmen) (CSE: VS) (CSE: VS.CN) (OTCQB: VRSSF) (FRANKFURT: BMVA), ein führender Entwickler von Markenbindungstechnologie, hat heute die offizielle Veröffentlichung von WINFINITE seiner neuen integrierten Verbraucherplattform für Spiele, bekannt gegeben. Versus Systems' erster Partner 704Games hat offiziell die vollständige Integration der WINFINITE-Plattform in NASCAR Heat Mobile gestartet, die ab sofort auf Android- und iOS-Geräten verfügbar ist. Die neue Plattform bietet Spieleherstellern und -entwicklern die Möglichkeit, auf einfache Weise eine hochentwickelte Technologie für Spielerbeteiligung zu integrieren und die Erfahrung von Versus Systems im Bereich der Regelungen für preisbasierte Wettbewerbe und Gewinnspiele zu nutzen, um unkomplizierte in-game Wettbewerbe und Erfolge für die Spieler zu schaffen.

Mit WINFINITE können Spieleentwickler nun eine große Auswahl an Preisen anbieten, die sowohl im Spiel als auch in der realen Welt vergeben werden können, indem sie diese Preise an Wettbewerbe, Meilensteine oder andere Leistungen nach Wahl des Spieleverlegers anhängen. Spieleentwickler, -verleger und Fans können mehr über die einzigartigen Funktionen der WINFINITE-Plattform erfahren, wenn sie sich ein neues Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems anschauen, das hier verfügbar ist.

WINFINITE nutzt die große Erfahrung von Versus Systems bei der Verbindung von Marken mit Verbrauchern auf sehr ansprechende Weise, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. Wir konzentrieren uns darauf, alle Unterhaltungsinhalte - Spiele, AR/VR, Streaming-Medien - noch unterhaltsamer zu machen, indem wir für mehr Nutzerbindung und Wiederspielbarkeit sorgen. NASCAR Heat Mobile ist unser erster Partner für die offizielle Markteinführung, da es ein perfektes Beispiel für die einzigartige Fähigkeit unserer Plattform ist, die Nutzerbindung mit Marken durch wettbewerbsfähige Online-Spiele zu steigern, die den Spielern die Chance bieten, echte Preise zu gewinnen.

Versus Systems' vollständige Integration der WINFINITE-Plattform in NASCAR Heat Mobile gibt den Fans die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen, dadurch dass sie sich in Daily Heats bei der Fahrt ihres Lieblings-NASCAR-Fahrers selbst hinter das Steuer setzen. Speedway Motorsport, Inc. (SMI) hat sich mit 704Games und Versus Systems für die WINFINITE 100 zusammengeschlossen, um bis zu $100.000 an Ticket-Gutscheinen für die Teilnahme an NASCAR-Rennen im Jahr 2018 anzubieten. Spieler können bis zum 24. Juni um eine Reihe von Preisen kämpfen, darunter die SMI-Ticket-Gutscheine, Belohnungen im Spiel und offizielle NASCAR-Ausrüstung.

Während der ersten Startphase von WINFINITE haben die Spieler von NASCAR Heat Mobile an mehr als 280.000 Daily Heat Wettbewerben teilgenommen und es gab mehr als 200.000 Preise im Spiel zu gewinnen.

Weitere Informationen über die neue Plattform von Versus Systems, WINFINITE, finden Sie unter www.versusystems.com oder auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Über Versus Systems

Versus Systems ist der Schöpfer der WINFINITE Belohnungsplattform - ein System, das es Spieleentwicklern und -verlegern ermöglicht, den Spielern Preise für In-Game-Aktivitäten anzubieten. Die WINFINITE-Plattform ist derzeit auf NASCAR Heat Mobile für iOS und Android verfügbar und wird in Kürze in einer Vielzahl weiterer Spiele und Plattformen verfügbar sein. Preise inklusive Ausrüstung, Kleidung, Konzertkarten, Energy Drinks und herunterladbare Inhalte - alles von Marken wie Rockstar Energy, Han Cholo, TIER1 und anderen. Sehen Sie sich bei versussystems.com an, wie Versus funktioniert.

