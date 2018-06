Im vergangenen Geschäftsjahr ist die Schadenquote der Allianz leicht angestiegen. Sie lag bei knapp 71 Prozent, was einer Verschlechterung um 0,5 Prozentpunkte entspricht. Grund hierfür war der Anstieg der Belastungen durch Naturkatastrophen, die sich von 689 auf 1.111 Millionen Euro erhöhten. Das Jahr 2017 war ein Jahr zahlreicher Naturkatastrophen. Insbesondere in den USA kam es zu einigen Wirbelstürmen und Waldbränden. Lässt man die Naturkatastrophen weg, ergibt sich eine Schadenquote in ... (Johannes Weber)

