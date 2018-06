Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkel: Berlin und Paris werden bei Eurozonen-Reform aufeinander zugehen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für Kompromisse zwischen Deutschland und Frankreich als einzigen Weg geworben, um eine EU-Reform zu erreichen. "Bei dieser Reform wird es sicherlich auch nur den Weg des Kompromisses geben", sagte Merkel beim "WDR-Europaforum" in Berlin. "Ich glaube, dass wir aufeinander zugehen werden, auch bei der Reform der Währungsunion."

BDI fordert von Bundesregierung mehr Exportbürgschaften

Die deutsche Industrie hat wegen des zunehmenden internationalen Wettbewerbs von der Bundesregierung mehr staatliche Export- und Investitionsgarantien gefordert. "Es fällt deutschen Unternehmen zunehmend schwer, im Ausland Aufträge für strategische Großprojekte zu generieren. Sie treffen auf eine massiv staatlich und politisch unterstützte Konkurrenz", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf.

Verbände fordern Änderungen für Musterfeststellungsklage

Vor der ersten Lesung des Gesetzes zur Einführung einer Musterfeststellungsklage am Freitag im Bundestag haben Verbände eine Veränderung der Pläne angemahnt. Der Umweltdachverband Deutscher Naturschutzring forderte gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe die Abgeordneten auf, dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Form nicht zuzustimmen. Es handele sich um eine reine "Placebo-Maßnahme", da viele Umwelt- und Naturschutzverbände nicht klageberechtigt wären und die Rechte der Verbraucher nicht ausreichend gestärkt würden.

Noch kein Euro aus Diesel-Fonds für saubere Luft ausgezahlt

Aus dem Programm für saubere Luft in Städten mit dreckiger Luft ist fast ein Jahr nach seiner Ankündigung noch kein Euro abgeflossen. Das räumte die Bundesregierung in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen mit.

Computerhacker und Betrüger greifen Firmen immer perfider an

In Deutschland ist bereits jedes dritte kleine oder mittelständische Unternehmen Opfer von Computerkriminalität geworden. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor, für die 300 Firmen befragt wurden. In einer weiteren Befragung gaben 20 Prozent der Großunternehmen an, in den vergangenen zwei Jahren Opfer von Cyberattacken geworden zu sein.

London veröffentlicht Notfallplan für Grenze zu Irland nach dem Brexit

Im Streit um die künftigen Grenzregelungen zwischen Irland und Nordirland hat die britische Regierung einen Notfallplan für den Fall von Verzögerungen der Brexit-Verhandlungen in diesem Punkt veröffentlicht. London schlug am Donnerstag eine zeitlich befristete Fortdauer der EU-Zollregeln an seinen Außengrenzen vor, um eine "harte Grenze" auf der irischen Insel nach dem EU-Austritt Großbritanniens zu vermeiden. Diese Regel würde spätestens im Jahr 2021 enden.

Konservativer Ex-Ministerpräsident will neue Regierung in Slowenien bilden

In Slowenien strebt der konservative Ex-Ministerpräsident Janez Jansa trotz fehlender Mehrheit im neu gewählten Parlament die Bildung einer Regierung unter seiner Führung an. "Wir werden versuchen, eine Koalition für Slowenien zu schmieden", sagte Jansa am Donnerstag nach einem Treffen mit Staatschef Borut Pahor. Es wird erwartet, dass Pahor den Ex-Ministerpräsidenten nach der konstituierenden Sitzung des Parlaments Ende dieses Monats offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken leicht

In den USA sind in der Woche zum 2. Juni etwas weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 1.000 auf 222.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 220.000 vorhergesagt.

Türkische Zentralbank erhöht Leitzins um 125 Basispunkte

Die türkische Zentralbank hat den Leitzins erneut angehoben, um die Landeswährung zu stützen und die Inflation zu dämpfen. Der Leitzins stieg um 125 Basispunkte auf 17,75 Prozent. Die Hälfte der 14 von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten erwartet, dass die Zentralbank ihren einwöchigen Repo-Satz konstant bei 16,50 Prozent halten wird, während die andere Hälfte einen Anstieg zwischen 50 und 100 Basispunkten prognostiziert hatte.

