Die Technologiewerte in den USA haben am Donnerstag ihrer jüngsten Kursstärke Tribut gezollt. Anleger nahmen nach der beeindruckenden Rally der vergangenen Woche Kursgewinne mit. Der Nasdaq 100 verlor 1,08 Prozent auf 7131,93 Punkte. Er war am Vortag bei 7212,453 Punkten auf ein Rekordhoch gestiegen und testete diese Marke am Donnerstag im frühen Handel nochmals.

"Als das Hoch von gestern heute nicht mehr überwunden wurde, haben Anleger Kasse gemacht", sagte ein Händler. Immerhin hatte der Technologie-Index seit Anfang Mai um fast 10 Prozent zugelegt. Investoren hatten auf eine unverändert robuste Konjunktur gesetzt, von der die wachstumsstarken Tech-Unternehmen überdurchschnittlich profitieren dürften./bek/jha/

2018-06-07