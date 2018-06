Es liefen Gespräche mit Wettbewerbern über eine Partnerschaft, die in eine Beteiligung oder einen Komplettverkauf des Überwasserbereichs münden könnten, berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag mit Berufung auf Konzernkreise. Ohne eine Einigung stehe dem Bereich die Abwicklung bevor. An den Standorten Emden, Hamburg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...