Was macht ein gutes Büro aus? Und was ein besseres? Eine Umfrage zeigt, dass viele Arbeitnehmer mit ihrem Arbeitsplatz einigermaßen zufrieden sind. Es ist aber viel Luft nach oben - und die Ansprüche wachsen.

Ist ein durchdesignter Arbeitsplatz bloß eine Marotte aus der Startup-Kultur, die wieder vorbeigeht? Eine Umfrage unter 1000 Arbeitnehmern in Deutschland deutet nicht darauf hin. Zwar achten junge Leute tendenziell stärker auf Design und Ausstattung eines Büros.

Laut der Studie des Coworking-Anbieters Mindspace, die in Kooperation mit dem Marktforschungsunternehmen OnePoll entstand, haben fast 14 Prozent der Befragten schon einmal eine Stelle abgelehnt, weil sie mit der Gestaltung des Büros nicht einverstanden waren. 6,3 Prozent gaben demnach an, deshalb schon einmal eine Stelle gekündigt zu haben.

Schaut man auf die verschiedenen Altersgruppen, zeigt sich das Ergebnis in der jüngeren Generation etwas dramatischer. In der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen haben demnach 19,5 Prozent schon einmal eine Stelle wegen des schlechten Bürodesigns nicht angenommen, bei den 35- bis 44-Jährigen 15 Prozent. Von den Befragten zwischen 25 und 34 Jahren haben zudem schon fast zwölf Prozent deshalb gekündigt.

Stellt sich die Frage: Was bedeutet gutes und schönes Bürodesign und was hängt alles damit zusammen? Wichtige Aspekte dabei sind laut Untersuchung das Miteinander bei der Arbeit sowie Benefits wie Kaffee, Frühstück, Getränkeautomat und Mittagsverpflegung. Für das Arbeiten unmittelbar wichtig ist außerdem die technische Ausstattung vom Computer bis zum Bürostuhl. Flexibilität ist oft abhängig von Arbeitszeiten, dem Grad des selbstbestimmten Arbeitens und der Ausstattung, etwa durch einen eigenen Arbeitslaptop. Auch Lichtverhältnisse und Raumklima spielen eine nicht unwesentliche Rolle, wie die Ergebnisse zeigen.

Festzuhalten ist aber: Richtig unzufrieden mit ihrem Arbeitsplatz äußern sich in der Studie nur wenige. Sieben Prozent der Befragten gaben an, ihrem Arbeitsplatz könne man ansehen, dass der Arbeitgeber sich keine Gedanken über Komfort, Zufriedenheit und Produktivität seiner Mitarbeiter gemacht habe - ein hartes Urteil. 50 Prozent meinten, in einer "angenehmen Arbeitsumgebung" tätig zu sein, wobei aber nur 19 Prozent fanden, diese sei im ...

