Der türkische Präsident macht im Wahlkampf ein ungewöhnliches Versprechen. Mit "Volkskaffeehäusern" will er die Wähler überzeugen.

Im Wahlkampf in der Türkei hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan "Volkskaffeehäuser" mit Gratis-Kaffee rund um die Uhr versprochen. "So Gott will, hier ein neuer Schritt: Wir werden Volkskaffeehäuser einrichten", sagte Erdogan am Donnerstag bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...