Halle (ots) - Abschreckend wirkt auf viele, dass Wagenknecht und Lafontaine die AfD mit deren eigenen Waffen schlagen wollen: mit nationaler Abschottung und "Wahrung kultureller Identität". Damit verprellen sie genau jene versprengten und in der Flüchtlingsfrage moralisch anders verorteten Linken bei SPD und Grünen, die sie mindestens erreichen müssten. Hinzu kommt Misstrauen gegen die Personen. Sie gelten als autoritär. Womit wir bei der Methode wären. Denn das Ehepaar aus Merzig führt die Auseinandersetzung nicht in der Linken, sondern mit Hilfe einer geplanten und angedrohten Parallelstruktur.



