LA MALBAIE (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatschef Emmanuel Macron bemühen sich offensichtlich um ein Dreier-Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Rande des G7-Gipfels in Kanada. Das sagte der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit, Peter Beyer, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Es besteht die Chance, dass Merkel, Macron und Trump am Rande des Gipfels zu einem Dreier-Treffen zusammenkommen. Es steht noch in den Sternen, ob das gelingen kann. Aber das ist schon das Bestreben der Franzosen und der Deutschen."

Nach Angaben Beyers soll es bei dem Treffen um Wirtschaftsfragen, vor allem um die von den USA gegen die EU verhängten Strafzölle auf Aluminium und Stahl gehen. "Insofern ist G7 zumindest eine Chance, sich näher zu kommen. Es ist nicht alle Hoffnung verloren", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete.

Die Strafzölle belasten den G7-Gipfel massiv. Trump hatte am Donnerstag angekündigt, er wolle im kanadischen La Malbaie für die US-Interessen kämpfen. Bisher hat das Weiße Haus nur bilaterale Treffen mit Macron und dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau angekündigt. Das Kanzleramt hat noch gar nicht bekanntgegeben, mit wem sich Merkel am Rande des Gipfels treffen will./mfi/DP/jha

