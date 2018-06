NEW YORK (IT-Times) - Das kanadische Unternehmen BlackBerry Limited und der Auftragsproduzent TCL haben ein neues Smartphone für das Premium-Segment entwickelt und heute in New York präsentiert. Der chinesische Elektronikhersteller TCL Corp. hat ein neues High-end BlackBerry Smartphone in den USA herausgebracht,...

Den vollständigen Artikel lesen ...