Düsseldorf (ots) - Die Türkische Gemeinde rechnet damit, dass sich die Hälfte der in Deutschland lebenden Türken an den Parlaments- und Präsidentenwahlen beteiligen werden. "Von den Türken in Deutschland werden vermutlich rund 50 Prozent zur Wahl gehen - wie auch bei vorangegangenen Wahlen", sagte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). In der Türkei selbst geht er hingegen von einer hohen Wahlbeteiligung aus. "Ich nehme eine Wechselstimmung wahr. Bislang ist es Erdogan nicht gelungen, seine vielfachen Wahlversprechen einzulösen", sagte Sofuoglu. Der Präsident bekomme die Wirtschaftskrise nicht in den Griff. "Die Menschen wollen aber eine Politik, die ihre Lebenslage verbessert."



