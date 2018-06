Bayer hat die Übernahme von Monsanto am Donnerstag erfolgreich abgeschlossen. Die Aktien des US-Unternehmens werden nicht mehr an der New Yorker Börse gehandelt, und Bayer ist alleiniger Eigentümer der Monsanto Company. Die Monsanto-Anteilseigner werden mit 128 US-Dollar pro Aktie ausbezahlt. Foto Bayer AG J.P. Morgan hat Bayer bei der Abwicklung der Kaufpreiszahlung für...

Den vollständigen Artikel lesen ...