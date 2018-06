Mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie wurde gestern das neue Produktionswerk der MULTIVAC Bulgaria Production Ltd. in Bozhurishte, in der Nähe von Sofia, eingeweiht. Das neue Produktionswerk von MULTIVAC Bulgaria Production Ltd. ist im Industriegebiet von Bozhurishte angesiedelt und hat eine Gesamtfläche von rund 20.000 Quadratmetern. Foto © MULTIVAC Zu den...

