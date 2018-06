Wdata bietet leistungsstarke neue Datenaufbereitungsfunktionen für Wdesk zur Ausweitung der Datenkooperation, Gewährleistung der Präzision und Automatisierung von Downstream-Reports und Analysen

Workiva (NYSE:WK), ein führender Anbieter von Datenkooperations-, Reporting- und Compliance-Lösungen, hat heute die Erweiterung seiner Wdesk-Plattform um Wdata bekannt gegeben. Wdata kombiniert neue Datenaufbereitungsfunktionen mit den vorhandenen Connectors und APIs, um umfangreiche Datensätze zu erfassen, anzureichern und mit Wdesk zu verbinden.

Wdata ergänzt die leistungsstarken Wdesk-Funktionen für Verknüpfungen, Auditierung und Steuerung und gibt seinen Kunden rund um den Globus alle notwendigen Tools an die Hand, um die Datenkooperation zu optimieren, die Erstellung von Berichten und Analysen zu automatisieren und Finanztransformationen im Unternehmen zu unterstützen.

Wdata wurde speziell für Finanzteams entwickelt und erleichtert die Zusammenführung, Aufbereitung und Interpretation sehr großer Datensätze aus der Cloud, lokalen Servern und hybriden System sowie Desktop- oder Wdesk-Tabellenkalkulationen. Mithilfe einer unkomplizierten Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche lassen sich Daten aus verschiedenen Quellen einschließlich Enterprise Resource Planning (ERP), Personalwesen, Vertrieb, Betriebsprozesse und Governance, Risk and Compliance (GRC) als eine sichere Cloud Plattform zentralisieren.

Wdata-Benutzer integrieren ihre externen Daten in Wdesk und können so Berichte und Analysen mit Verknüpfungen, dynamischer Kommentierung, kontrollierter Kooperation, granularer Zuweisung von Benutzerrechten und übersichtlichen Audit-Trails schneller und präziser erstellen.

"Eine Finanztransformation beginnt heute mit Wdata und endet mit Wdesk", so Matt Rizai, Chairman und CEO bei Workiva. "Unsere Kunden können Datenfehler durch die Sicherstellung von Qualität und Kontrolle während der Finanzberichterstellungs- und Analyseverfahren eliminieren von der Feststellung bis hin zu den abschließenden Berichten für Management, Vorstand und Regulierungsbehörden."

Zu den wichtigsten Vorteilen von Wdata und Wdesk zählen:

Angereicherte, in der Cloud konsolidierte Finanzdaten

Die Daten werden auf unkomplizierte Weise aus verschiedenen Quellen erfasst, aufbereitet und auf einer sicheren, Cloud-basierten Plattform zusammengeführt.

Leichterer Zugriff auf höherwertige Daten

Eine robuste Konnektivität erweitert Verfügbarkeit und Nutzbarkeit großer Datenvolumen und bietet berechtigten Benutzern Zugriff auf die richtigen Daten. Der Benutzer erstellt und konfiguriert datenverknüpfte Berichte und Analysen für alle Anwendungsbereiche, ganz gleich, wann und wo diese benötigt werden.

Automatisiertes Downstream-Reporting

Kontext wird mit Daten aus Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen verlinkt, sodass jede Änderung auf allen nachgelagerten Berichten und Analysen aktualisiert werden kann.

Die letzte Meile der Datenqualitätssicherung

Datenqualität, Transparenz und Kontrolle werden während des gesamten Finanzanalyse- und Berichterstellungsprozesses gewährleistet von der Feststellung bis hin zu den abschließenden Berichten -, um das Fehlerrisiko zu eliminieren.

Schnellere Gewinnung von Geschäftseinblicken und bessere Entscheidungsfindungen

Die beschleunigte Datenkooperation verschafft Finanzteams mehr Zeit für Geschäftseinblicke und Analysen. Mehr Vertrauen in datenbasierte Entscheidungen durch verbesserte Datentransparenz und -konsistenz.

Über Workiva

Workiva ist der Anbieter von Wdesk, eine führende Enterprise-Cloud-Plattform für Datenkooperation, Reporting und Compliance, die von Tausenden von Unternehmen weltweit, einschließlich von mehr als 70 Prozent der FORTUNE 500-Unternehmen, verwendet wird. Unternehmen jeder Größe, bundesstaatliche und lokale staatliche Stellen sowie Bildungseinrichtungen verwenden Wdesk, um Risiken zu mindern, die Produktivität zu verbessern und Nutzern das nötige Vertrauen in ihre datenbasierten Entscheidungen zu geben. Weitere Informationen über Workiva (NYSE:WK) finden Sie unter workiva.com.

Nähere Informationen im Workiva Blog: www.workiva.com/blog

Folgen Sie Workiva auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/workiva

Liken Sie Workiva auf Facebook: www.facebook.com/workiva/

Folgen Sie Workiva auf Twitter: www.twitter.com/Workiva

Aussage nicht von FORTUNE oder Time Inc. bestätigt. FORTUNE 500ist eine eingetragene Marke von Time Inc. und wird unter Lizenz verwendet. FORTUNE und Time Inc. sind nicht mit Workiva Inc. affiliiert und werben auch nicht für deren Produkte oder Dienstleistungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180607006360/de/

Contacts:

Workiva Inc.

Kevin McCarthy, 515-663-4471

press@workiva.com