Die konfrontative Handelspolitik von Präsident Trump bereitet der Spirituosen-Branche in den USA Sorgen. Zahlreiche Jobs könnten auf dem Spiel stehen.

Der Verband der amerikanischen Spirituosenhersteller hat mit deutlichen Worten vor den Folgen des Streits zwischen den USA und internationalen Handelspartnern gewarnt. Die Branche sei "extrem besorgt" aufgrund möglicher Vergeltungsmaßnahmen der EU und anderer Länder wegen der von den USA verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium, schrieb die Lobby-Organisation US Distilled Spirits Council in einem am Donnerstag veröffentlichten ...

