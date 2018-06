Investoren in Fernost warten auf wichtige Entscheidungen der Fed und der EZB in der kommenden Woche. Zu den Verlierern gehört SoftBank.

Investoren an der japanischen Börse haben sich am Freitag zurückgehalten. Experten zufolge wartet der Markt auf wichtige Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Die Fed wird vermutlich eine weitere Zinsanhebung bekanntgeben, während die EZB-Mitglieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...