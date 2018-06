Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble über Italiens Populisten, den drohenden Handelskrieg mit den USA - und was Philosoph Karl Popper mit dem Euro zu tun hat.

WirtschaftsWoche: Herr Präsident, wissen Sie schon, was Sie am 1. September 2019 machen?Wolfgang Schäuble: Nein.

Dann jährt sich zum 25. Mal die Veröffentlichung des Europapapiers von Ihnen und dem CDU-Politiker Karl Lamers. Sie haben damals ein sogenanntes Kerneuropa gefordert...Ja, richtig. Aber eine Jubiläumsveranstaltung wird es nicht geben. So wichtig nehmen wir den Tag der Veröffentlichung nicht.

Der erste Satz lautete: Der europäische Einigungsprozess ist an einen kritischen Punkt seiner Entwicklung gelangt. Manche Sätze sind eben zeitlos. Gerade was die Entwicklung in Europa anbelangt.

Das bedeutet aber auch, dass Sie und Ihre Kollegen versagt haben.Nein, wir genießen seit 70 Jahren Frieden in Europa, und wir sind mit der europäischen Einigung viel weiter gekommen, als wir das je gedacht hätten. Und dass es an der ein oder anderen Stelle nicht vorwärtsgeht, dass wir manche Probleme nicht sofort lösen können - damit stehen wir nicht allein. Im Nahen Osten und auf der koreanischen Halbinsel gibt es Probleme, in den USA ...Aber bei der Krise Europas handelt es sich um eine fundamentale Orientierungskrise. Die Briten kehren dem Kontinent den Rücken. Überall haben EU-Gegner Zulauf. Und in Italien regiert nun eine populistische Regierung.Verstehen Sie mich nicht falsch, aber darin besteht auch eine große Chance. Europa bewegt sich immer nur in Krisen. Ohne Veränderungsdruck neigen Gesellschaften - vor allem solche, denen es relativ gut geht - dazu, Besitzstände zu wahren, sich wenig zu bewegen. Erst wenn der Druck groß genug ist, ändert sich das. Wichtig ist allein, rechtzeitig zu handeln. Damit es nicht zu explosiven Entwicklungen kommt. Das ist aber in Europa bislang nicht passiert.

Könnte der Handelskonflikt mit den USA der europäischen Einigung am Ende helfen?Wir wären ohne die Vereinigten Staaten mit der EU niemals dahin gekommen, wo wir heute sind. Das transatlantische Verhältnis und die europäische Einigung sind zwei Seiten einer Medaille. Wir teilen zentrale Werte wie Demokratie, Rechtsstaat, Menschenwürde und Freiheit. Daran ändert auch nichts, dass Donald Trump derzeit US-Präsident ist.

Was halten Sie eigentlich von einem US-Botschafter in Berlin, der die konservative Revolution in Europa unterstützen will?Ich bin ja ein altmodischer Mensch und dachte immer, dass sich Botschafter nicht zu sehr in die Innenpolitik einmischen. Als Herr Grenell mich kürzlich als Bundestagspräsident besucht hat, haben wir übrigens ein gutes Gespräch geführt. Nur was ich öffentlich gelesen habe, entspricht nicht so ganz meinem Verständnis.Hat Trump recht, wenn er von den Europäern mehr Engagement fordert?Wir werden als Europäer mehr Verantwortung für uns und für die Welt übernehmen müssen. Schon John F. Kennedy hat ein faires "burden sharing" gefordert. Das ist nun auch schon mehr als 50 Jahre her. Alles nicht neu.

Warum sind dann die Forderungen so lange überhört worden?Weil der Druck nicht groß genug war. Heute ist er es. Ich bin zuversichtlich, dass wir, weil wir zum Handeln gezwungen sind, aktiv werden.

Europaverdruss und scharfe Nationalrhetorik

Ihre Zuversicht in Ehren. Wir registrieren Europaverdruss, scharfe Nationalrhetorik, antideutsches Ressentiment. Im italienischen Wahlkampf hieß es "Wir sind nicht die Sklaven Deutschlands". Wie fühlen Sie sich als Sklaventreiber?Ach, ...

