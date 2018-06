Apple, McDonald's, Netflix, Starbucks und Co.: Geld verdienen mit den Millenials

Die Gruppe der Millenials ist die erste komplett digital aufgewachsene Generation. Gemeint sind die jungen Menschen die zwischen der Mitte der 1990er Jahre und dem Jahr 2000 auf die Welt gekommen sind. Dass sich mit dieser Generation prächtig Geld verdienen lässt, zeigt eine neue Untersuchung über die Konsumgewohnheiten der Millenials. Chancen für Anleger.

Die Konsumgewohnheiten. Die UBS hat die Gewohnheiten der Millenials auseinandergenommen und auf den Konsum geschaut. Heraus kam eine spannende Übersicht über die Konsumgewohnheiten und Kosten dieser Generation in 11 Städten. Egal ob New York, Paris, London, Zürich, Dubai, Hongkong, Johannesburg, Moskau, Bangkok, Buenos Aires oder Toronto, über all richtet sich der Fokus auf die gleichen Dinge:

