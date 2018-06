Paris - Die Schweizer Physikerin, Erfinderin und ETH-Professorin Ursula Keller hat den Europäischen Erfinderpreis in der Kategorie Lebenswerk erhalten. Sie wird damit als Wegbereiterin für vollkommen neue Anwendungsmöglichkeiten von Laserlicht gewürdigt. Im Laufe einer über 30 Jahre umfassenden Forschungskarriere erfand Keller das erste Verfahren zur Erzeugung von ultra-schnellen Lichtpulsen mittels Lasern, bekannt als SESAM (Semiconductor Saturable Absorber Mirror). SESAM öffnete die Tür für neue, zuvor unvorstellbare Anwendungen, zum Beispiel beim Schweißen und Schneiden in der herstellenden Industrie, in der optischen Kommunikation oder in der Medizintechnik.

"Mit ihrer Forschungsarbeit hat Ursula Keller die Lasertechnik revolutioniert und damit den Weg bereitet für vollkommen neue Einsatzmöglichkeiten von Lasern, die von der medizinischen Chirurgie bis zur Automobilherstellung reichen. Damit hat sie auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass Europa in der Forschung und beim Einsatz ultra-schneller Laser heute weltweit führend ist", sagt EPA-Präsident Benoît Battistelli anlässlich der Preisverleihung.

Der Europäische Erfinderpreis wurde im Théâtre Alexandre Dumas in Gegenwart von 600 Gästen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft verliehen. Mit dem Preis zeichnet das Europäische Patentamt jedes Jahr herausragende Erfinder aus der ganzen Welt für ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung, zum technischen Fortschritt und wirtschaftlichen Wohlstand aus. Die Gewinner werden von einer internationalen, unabhängigen Jury unter mehr ...

