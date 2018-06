Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BOSCH - Im Technikkonzern Bosch ist die Zukunft der Sparte Verpackungstechnik mit Milliardenumsatz ungewiss. Die Geschäftsführung berate momentan über die Optionen für die Sparte und denke auch über einen Verkauf nach, heißt es in Finanz- und Branchenkreisen. Eine Entscheidung werde die Unternehmensleitung voraussichtlich im zweiten Halbjahr fällen. (FAZ S. 22)

LUFTHANSA - Der Vorstandschef von Lufthansa-Cargo, Peter Gerber, ist überzeugt, dass sich das Weltwirtschaftssystem zunehmend von den politischen Entscheidungen abkoppelt. "Ich glaube, dass wir eine Weltwirtschaft haben, die zumindest in Teilen der regionalen politischen Einflussnahme entzogen ist", sagte der Luftfahrtmanager. Zwar nähmen die nationalistischen Töne in vielen Regionen der Erde zu. "Aber gleichzeitig haben wir zum Beispiel im vergangenen Jahr so viele Autokomponenten nach Mexiko geflogen wie nie zuvor - obwohl Importbeschränkungen im Raum stehen", nannte Gerber ein Beispiel. (Handelsblatt S. 16)

FREENET - Freenet will bei der 2019 anstehenden Lizenzauktion für den 5G-Mobilfunkstandard mitmischen, falls - wie derzeit diskutiert - auch regional begrenztes Frequenzspektrum angeboten wird. "Wir spielen alle denkbaren Varianten intensiv durch und regionale Frequenzen sind dabei ein Aspekt", sagte Konzernchef Christoph Vilanek im Interview der Börsen-Zeitung. Der Service Provider will auch das noch junge Geschäftsfeld mit IPTV, Waipu, ausbauen und führt derzeit "eine Reihe von Gesprächen rund um Vertriebspartnerschaften im deutschen Markt". Vilanek setzt auf Medienhäuser, "die heute noch keinen eigenen TV-Sender haben". Die Waipu-Plattform soll mittelfristig 60 bis 70 Millionen Euro Ergebnisbeitrag liefern. (Börsen-Zeitung S. 11)

GOOGLE - Der Bezahldienst Google Pay will Ende Juni in Deutschland an den Start gehen. Ein Partner dabei wird die Commerzbank sein, heißt es in Finanzkreisen. Bei Google Pay in Deutschland könnten zunächst nur Kreditkarten hinterlegt werden. Mit dem Projekt vertraute Personen verweisen jedoch darauf, dass man Girokarten in einer weiteren Ausbaustufe technisch relativ einfach hinzufügen könnte. Weder Google noch die Commerzbank wollten sich dazu äußern. (Handelsblatt S. 28)

THYSSENKRUPP - Thyssenkrupp bereitet sich auf die Abspaltung seiner Werftensparte vor. Grund dafür sei die Entscheidung der Bundesregierung, das Unternehmen nicht am Bau des Mehrzweckkampfschiffs MKS 180 zu beteiligen, heißt es in Konzernkreisen. Die Sparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) war bislang Hauslieferant der Marine. Ohne den Deal verliert der Konzern nicht nur ein Umsatzvolumen von 3,5 Milliarden Euro, sondern auch die Chance auf Exportaufträge. Mit den erheblich verschlechterten Aussichten bereitet der Ruhrkonzern nun den Rückzug vor. Es liefen Gespräche mit Wettbewerbern über eine Partnerschaft, die in eine Beteiligung oder einen Komplettverkauf des Überwasserbereichs münden könnten, hieß es in Konzernkreisen. (Handelsblatt S. 6)

VON POLL - Der Edelmakler Von Poll profitiert vom Immobilienboom und wächst auch dieses Jahr kräftig. Wenn man die bisherige Entwicklung in diesem Jahr für das Gesamtjahr 2018 fortschreibe, werde der Umsatz um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen, sagte Von-Poll-Geschäftsführer Sassan Hilgendorf. Im Jahr 2017 hatte die Gesellschaft etwa 70 Millionen Euro Erlöse erzielt. (FAZ. S. 31)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2018 00:29 ET (04:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.