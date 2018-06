Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIESEL-FONDS - Fast ein Jahr nach der ersten Ankündigung und ein halbes Jahr nach der Erweiterung des "Sofortprogramm Saubere Luft 2017 - 2020", besser bekannt als "Diesel-Fonds", muss die Bundesregierung einräumen, dass noch kein einziger Cent an die betroffenen Städte und Gemeinden ausgezahlt worden ist. "Aus haushaltsrechtlichen Gründen sind Auszahlungen von Finanzmitteln an Zuwendungsempfänger bislang noch nicht getätigt worden", heißt es in der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Frage der Grünen-Bundestagsfraktion. Auch seien die von der Auto-Industrie zugesagten 250 Millionen bislang nicht in die Bundeskasse eingezahlt worden. (Redaktionsnetzwerk Deutschland).

AUTOMOBILBRANCHE - Die deutsche Automobilindustrie plädiert für die Senkung der EU-Importzölle auf US-Autos. Die Branche will US-Präsident Donald Trump entgegenkommen, um einen Handelskrieg mit den USA, dem zweitwichtigsten Absatzmarkt nach China, abzuwenden. Vor allem die deutschen Autozulieferer fordern, die Eskalation im Handelsstreit mit den USA unbedingt zu vermeiden. (FAZ S. 15)

ESM - Für die Rettungs-Milliarden muss Deutschland in diesem Jahr 128,9 Millionen Euro Zinsen zahlen. Das Steuergeld fließt an den Euro-Rettungsschirm ESM. Der Grund: Der Schirm darf für das Anlegen seines Stammkapitals von rund 80 Milliarden keinerlei Risiko eingehen. Das Geld liegt deshalb auf Konten der Bundesbank und der französischen Nationalbank: zu derzeit 0,4 Prozent Minuszinsen. Den größten Teil der Zinsverluste muss Deutschland als größter ESM-Anteilseigner tragen. (Bild-Zeitung)

ITALIEN - Neue Zahlen zu den Zahlungsströmen in der Eurozone schüren den Verdacht, dass die Regierungskrise in Italien eine Kapitalflucht ausgelöst hat. Die Guthaben der Bundesbank im Euro-Zahlungssystem Target sind im Mai um über 50 Milliarden Euro auf 956 Milliarden Euro angeschwollen - ein Rekord. Gabriel Felbermayr, designierter Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, und Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sind sich einig, dass als Ursache nur ein Kapitalabzug aus Südeuropa infrage komme. Auslöser sei die Übernahme der Regierung in Rom durch die eurokritischen Parteien Fünf Sterne und Lega. (Handelsblatt S. 26)

SOLI - Die Union misstraut Versprechungen aus dem Bundesfinanzministerium, Teile des Solidaritätszuschlages ("Soli") würden nicht in der Einkommensteuer aufgehen. Den Eindruck hatte eine Vorlage aus dem Ministerium erweckt und damit heftigen Widerspruch der Christdemokraten erzeugt. Der Fraktionsvorsitzende der CDU- und CSU-Abgeordneten, Volker Kauder (CDU), legte in der Sache am Donnerstag noch einmal nach: "Am Ende muss der Solidaritätszuschlag ganz abgeschafft werden", verlangte er. (FAZ S. 17)

SÖDER - Ein bislang öffentlich nicht bekannter Brief der EU-Kommission bringt Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) wenige Monate vor der Landtagswahl in Bedrängnis. Die Europäische Union hat dem Freistaat demnach nicht grundsätzlich verboten, die einst staatliche Wohnungsbaugesellschaft GBW von der eigenen Landesbank zu übernehmen. Man habe "lediglich darauf hingewiesen", dass es kein "überhöhtes Angebot seitens der öffentlichen Hand geben dürfe". Söder und führende CSU-Politiker hatten wiederholt das Gegenteil behauptet und so den Verkauf der Wohnungen an einen privaten Investor gerechtfertigt. (SZ S. 43)

ASYL - Wenige Tage bevor Bundesinnenminister Horst Seehofer seinen Masterplan zum Thema Asyl vorstellen will, wächst von Seiten der Bundesländer der Druck auf ihn und die übrige Bundesregierung, möglichst schnell den Asylprozess zu verbessern. Vor allem das Thema Abschiebungen in Länder, die abgelehnte Asylbewerber nicht zurücknehmen wollen, beschäftigt die Landesminister. (FAZ S. 1)

USA - Mit scharfen Worten hat Außenminister Heiko Maas (SPD) auf den außenpolitischen Kurs von US-Präsident Donald Trump reagiert. Dessen Nein zum Klimavertrag, die Kündigung des Iran-Abkommens und die Zoll-Angriffe seien allesamt einseitige Entscheidungen zum Schaden Europas, kritisierte der SPD-Politiker. Trump nehme "bewusst in Kauf, dass die Nachteile sich unmittelbar in Europa auswirken", sagte Maas der Süddeutschen Zeitung. "Wir erleben eine sehr weit reichende Veränderung", betonte der Außenminister. Trump wende sich ab von der multilateralen Ordnung und handele nur noch nach amerikanischen Interessen. (SZ S. 7)

ZINSEN - In den vergangenen Jahren hat vor allem der Staat von den hohen Zinsen profitiert, die auf Steuernachforderungen vom Finanzamt fällig werden. Allein im Jahr 2017 erzielte der Fiskus einen Überschuss von 367 Millionen Euro aus der Verzinsung von Steuernachforderungen. Das geht aus dem Schreiben von Finanzstaatssekretärin Christine Lambrecht an den Linken-Abgeordneten Jörg Cezanne vom 31. Mai hervor, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Die Summe ergibt sich aus der Aufrechnung von Steuererstattungen und Steuernachforderungen. Das meiste Geld nahm der Fiskus über die Nachzahlungszinsen zur Einkommensteuer ein, dicht gefolgt von den Aufschlägen zur Gewerbesteuer und zur Umsatzsteuer. Die Nachzahlungszinsen auf nicht abgeführte Vermögensteuer sind dagegen gering. (SZ S. 17)

BAFÖG - Die Länder tricksen den Bund bei der Bildungsfinanzierung aus. Die Bundesregierung übernahm 2015 alle Kosten für das BAföG von den Ländern. Die versprachen, das frei gewordene Geld in Schulen und Hochschulen zu stecken. Doch dies ist nicht in allen Fällen geschehen, wie der "Bericht über die Verwendung der 2017 in den Landeshaushalten frei gewordenen BAföG-Mittel" zeigt, der Welt vorliegt. Drei Länder sehen sich nicht einmal in der Lage, genau darzustellen, wohin die Ex-BAföG-Mittel geflossen sind. (Welt S. 1)

