Highlight Event und Entertainment AG veröffentlicht Traktanden zur ordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2018 - drei neue Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen Der Verwaltungsrat der Highlight Event und Entertainment AG (HLEE) hat heute die Einladung zur 44. ordentlichen Generalversammlung der HLEE publiziert. Sie findet am Freitag, 29. Juni 2018 um 10:30 Uhr im Hotel Victoria (Centralbahnplatz 3-4) in Basel statt. Der Verwaltungsrat beantragt, neben der Wiederwahl von Bernhard Burgener (Präsident des Verwaltungsrats) und Peter von Büren, neu Rolf Elgeti, Sven Heller und Aline Studhalter als Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen. Rolf Elgeti und Aline Studhalter sollen zudem anstelle der bisherigen Mitglieder in den Vergütungsausschuss gewählt werden. Mit der Vergrösserung des Verwaltungsrats wird der erheblichen Vergrösserung der HLEE-Gruppe in den vergangenen Monaten Rechnung getragen, welche sich infolge des Erwerbs von Beteiligungen an der Highlight Communications AG (HLC) sowie des erfolgreichen Übernahmeangebots auf die Constantin Medien AG ergab. Es wird zudem die Vakanz im Verwaltungsrat gefüllt, welche durch den tragischen Tod des ehemaligen Verwaltungsratsmitglieds Martin Wagners Ende Januar entstand. Die neuen Verwaltungsratsmitglieder werden alle in nicht-exekutiver Funktion tätig sein. Rolf Elgeti, geboren 1976 in Rostock, absolvierte sein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Mannheim und Paris. Er begann seine Karriere als Analyst und Aktienstratege in Großbritannien. Heute ist Herr Elgeti selbstständiger Immobilienkaufmann mit der Obotritia Capital KGaA in Potsdam, welche rund 8.8% an der HLEE hält. Sven Heller wurde 1965 in Locarno geboren und schloss sein Jura-Studium an der HSG ab. Nach mehreren Jahren im Investmentbanking und Handel von Schweizer Grossbanken führt Sven Heller als praktizierender Rechtsanwalt seine eigene Anwaltskanzlei. Er führt mehrere Verwaltungsratsmandate bei nicht-kotierten Unternehmen. Aline Studhalter, geboren 1977 in Nizza, genoss eine juristische und notarielle Ausbildung und verfügt über breite Erfahrung im Bereich Investment Management und Investment Development. Sie ist Verwaltungsrätin der Studhalter Investment AG, welche rund 28.7% an der HLEE hält. Aufgrund der Konsolidierung der HLC seit Ende September 2017 werden Vergütungen, welche durch HLC oder ihre Tochtergesellschaften ausgerichtet werden, neu in die Vergütungsabstimmungen der HLEE einbezogen. Aus diesem Grund werden auch gewisse Vergütungen für die Jahre 2017 und 2018, die bereits durch die Aktionäre der HLC genehmigt wurden, noch nachträglich der Generalversammlung der HLEE unterbreitet. Die gesamthaft ausgerichteten Vergütungen auf Stufe HLC und HLEE werden dadurch jedoch effektiv nicht erhöht. Die weiteren Traktanden können der vollständigen Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats zu allen Traktanden entnommen werden. Sie sind unter http://www.hlee.ch/Generalversammlung.htm abrufbar.

