AEVIS VICTORIA SA verkauft Beteiligung an BioTelemetry und erzielt aus der Beteiligung an LifeWatch einen Kapitalgewinn von insgesamt CHF 14.3 Millionen. EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Verkauf AEVIS VICTORIA SA verkauft Beteiligung an BioTelemetry und erzielt aus der Beteiligung an LifeWatch einen Kapitalgewinn von insgesamt CHF 14.3 Millionen. 08.06.2018 / 07:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung Freiburg, 8. Juni 2018 AEVIS VICTORIA SA verkauft Beteiligung an BioTelemetry und erzielt aus der Beteiligung an LifeWatch einen Kapitalgewinn von insgesamt CHF 14.3 Millionen. AEVIS VICTORIA SA (AEVIS VICTORIA) hat gestern ihre 1.6%-Beteiligung an der amerikanischen BioTelemetry, Inc (BEAT), die sie im Rahmen deren Übernahmeangebot für LifeWatch erworben hat, verkauft. Mit dieser Transaktion erzielt AEVIS VICTORIA einen Finanzgewinn von CHF 6.6 Millionen, der sich positiv auf das Ergebnis des ersten Halbjahres 2018 auswirken wird. Mit dem bereits im Geschäftsjahr 2017 realisierten Gewinn von CHF 7.8 Millionen beläuft sich der gesamte von AEVIS VICTORIA realisierte Kapitalgewinn aus der Beteiligung an LifeWatch auf CHF 14.3 Millionen. Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 26 350 02 02 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus fünf Häusern, aus der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus Medgate, dem führenden Telemedizinanbieter in der Schweiz und aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert (www.aevis.com). Ende der Ad-hoc-Mitteilung 693619 08.06.2018 CET/CEST

