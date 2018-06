The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US500769HV97 KRED.F.WIED.V.18/2020 DL BD01 BON USD N

CA XFRA US745332CH73 PUGET SOUND ENERGY 2048 BD01 BON USD N

CA XFRA US89114QBY35 TORONTO-DOM. BK 18/20 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US89114QBZ00 TORONTO-DOM. BK 18/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US89114QC229 TORONTO-DOM.BK 18/20 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US907818ES36 UNION PACIFIC 18/25 BD02 BON USD N

CA XFRA US907818ET19 UNION PACIFIC 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US907818EU81 UNION PACIFIC 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US907818EV64 UNION PACIFIC 18/38 BD02 BON USD N

CA XFRA US907818EW48 UNION PACIFIC 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US907818EX21 UNION PACIFIC 18/58 BD02 BON USD N

CA XFRA US907818EY04 UNION PACIFIC 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1835955474 JPMORGAN CHASE 18/29 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1835983922 LANDWIRT.R.BK 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA 18U1 XFRA CA9106243038 UNITED HUNTER OIL+GAS EQ00 EQU EUR N