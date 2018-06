The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0214333731 ADCB FIN.(CAYM.)13/23 FLR BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0244830441 FDO MIVIVIENDA 14/18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HSH4R37 HSH NORDBANK IS 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA HK0000071412 ASIAN DEV. BK 10/20 MTN BD00 BON CNY N

CA XFRA DE000HLB0NX0 LB.HESS.-THR.IS.12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WXL6 LBBW DL-STUFENZINS 14/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US3137EABP36 FED. HOME LN MTGE 08/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US878742AY10 TECK RESOURCES LTD. 12/23 BD01 BON USD N

CA AQBC XFRA FR0013182797 AIR LIQUIDE FIN.16/18 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA HK0000175114 VANKE REAL EST. 13/18 MTN BD02 BON CNY N

CA XFRA US00928QAQ47 AIRCASTLE 2024 BD02 BON USD N

CA XFRA US500769FS86 K.F.W.ANL.V.13/18 CD BD02 BON CAD N

CA XFRA XS0050504306 CABLE WIREL. INTL 94/19 BD02 BON GBP N

CA 1N1A XFRA XS0928972909 NITROGENM.VEGY.13/20 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1321405968 FCA BNK (IE BR.)15/18 MTN BD02 BON EUR N

CA NUVN XFRA DE000A2LQ9P9 NORATIS AG INH. O.N. NEUE EQ00 EQU EUR N