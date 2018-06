The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A21LC4 ERSTE GP BK 18-32MTN 1594 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0373476800 COOP-GRUPPE GENOSSE.18-25 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0419042475 CEMBRA MONEY BK 18-26 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2DAF36 WI BANK HESS IS.18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4EA2 BERLIN, LAND LSA18/33A505 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB53L4 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ADJ5 DZ BANK CLN E.9506 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3R28 LB.HESS.-THR.IS.06A/2018 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2VR3 NORDLB 5PH.BD. 22/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2VW3 NORDLB 3 PH.BD. 28/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0000106619 COM.AUT.VASCO 18-28 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013336245 CREDIT AGRI. 18-28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013342128 CARREFOUR 18/23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA SK4120014150 SLOWAKEI 18-28 BD01 BON EUR N

CA XFRA SK4120014184 SLOWAKEI 18-68 BD01 BON EUR N

CA XFRA US172967MB43 CITIGROUP INC 18/26 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US29278NAC74 ENERGY TRF.PART. 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US29278NAD57 ENERGY TRF.PART. 18/38 BD01 BON USD N

CA XFRA US29278NAE31 ENERGY TRF.PART. 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US29278NAF06 ENERGY TRF.PART. 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US44891AAV98 HYUNDAI CAP.A. 2021 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US44891CAU71 HYUNDAI CAP.A. 18/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US44891CAV54 HYUNDAI CAP.A. 18/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US44891CAW38 HYUNDAI CAP.A. 18/23 MTN BD01 BON USD N