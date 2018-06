FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.135 EUR

3BJ4 XFRA DE000A1CXYM9 WELTZINS-INVEST (P) 0.510 EUR

FL8 XFRA US3438731057 FLUSHING FINL DL-,01 0.169 EUR

3BJ1 XFRA DE000A0JKNP9 KEPPLER-GLOBAL VALUE-INV. 0.200 EUR

RIK XFRA US74934Q1085 RCI HOSPITAL.HLDGS DL-,01 0.025 EUR

UMB XFRA US9027881088 UMB FINL CORP. DL 1 0.245 EUR

CO2A XFRA US1492051065 CATO CORP. A DL-,0333 0.279 EUR

LGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.476 EUR

OG7M XFRA DE0009799064 DEKA-GLOBAL AKT.STRATEGIE 0.230 EUR

MV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.169 EUR

LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001 0.275 EUR

2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.113 EUR

0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.254 EUR

E05 XFRA US27616P1030 EASTERLY GOV.PPTYS DL-,01 0.220 EUR