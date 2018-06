Mit einem maximalen Schalleistungspegel von 42 dB(A) ist die Anlage so leise wie sonst kaum eine auf dem Markt. Für die hervorragende Effizienz der Wärmepumpen der NEO Reihe ist ein zusätzlicher Wärmetauscher verantwortlich: der EWI Wärmetauscher. Er sorgt für eine Effizienzsteigerung von 3 bis 5 % je nach Modulationswert. Dank der hohen maximalen Vorlauftemperatur von 62 °C eignet sich die neuste Generation dieser Sole-Wasser-Wärmepumpe von Brötje vor allem für Neubauten und Sanierungen in Altbauten. Die Effizienz spiegelt sich auch in der Leistungszahl (COP) von über 4,9 wider. Zudem sind die Modelle mit einem zweiten EWI Wärmetauscher im Verbundsystem ...

