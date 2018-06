Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im frühen Handel über 1,18 US-Dollar behauptet. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1806 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1836 (Mittwoch: 1,1765) Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatte die Erwartung, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag Hinweise auf ein Ende der Anleihekäufe zum Jahresende geben könnte, den Euro erstmals seit gut zwei Wochen wieder über 1,18 Dollar getrieben. Am Vormittag könnten noch Zahlen zur Produktion, zu den Arbeitskosten und zum Außenhandel in Deutschland sowie zur Industrieproduktion in Frankreich für Impulse am Devisenmarkt sorgen./tos/fba

