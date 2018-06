FORTUM ist mit 47 % rechtlich gültiger Eigner, aber sowohlVorstand wie Aufsichtsrat von UNIPER halten dagegen: Die Hintergründe haben wir beschrieben. Ob Elliott als aktivistischer Aktionär genügend Kraft hat, seine Ziele durchzusetzen, ist zwar fraglich, wird aber im Zweifel im Management positiv begleitet. Ein Kraftakt der Finnen mit einem totalen Übernahmeangebot für alle dürfte es nicht geben. Die Bandbreite der Bewertung hatten wir skizziert: Es kommt auf die Bilanzregeln an, IFRS oder HGB. Ferner auf dieNachhaltigkeit des wirtschaftlichen Wertes jedes einzelnen Kraftwerkes. Dann ergeben sich Werte zwischen 12 bis 14 Mrd. € gegen aktuell 9,8 Mrd. €. In der gleichen Berechnungsart steckt auch der echte Wert von RWE. Dann ergibt sich nach neuestem Stand in Düsseldorf und Essen und zweimaliger Überprüfung ein Schätzwert von 14 bis 15 Mrd. € gegen aktuell 11 Mrd. €. Es geht also um rd. 30 bis 40 % Potenzial! Offen ist, ob RWE sich lediglich auf die Braunkohle konzentriert und seine Steinkohle-Kraftwerke anUNIPER abgibt. Entsprechende Pläne werden zurzeit diskutiert.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 23 vom 9.6.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info