Von Bojan Pancevski und Peter Nicholas

MÜNCHEN/WASHINGTON (Dow Jones)--Der russische Präsident Wladimir Putin will sich mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump treffen. Putin habe den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz gebeten, diesen Sommer ein Treffen mit Trump in Wien zu arrangieren, sagte ein hochrangiger EU-Vertreter. Das Weiße Haus denke über das Gesprächsangebot nach.

Der russische Präsident habe diese Bitte bei seinem offiziellen Besuch am Dienstag in Wien geäußert. Kurz habe eingewilligt, das Gesprächsangebot an Trump zu übermitteln, sagte der Beamte.

Damit rückt ein Treffen der beiden Präsidenten schneller als erwartet näher. In der vergangenen Woche hatte das Wall Street Journal berichtet, dass das Weiße Haus mit den Vorbereitungen für eine Zusammenkunft begonnen hat. Jon Huntsman, der US-Botschafter in Russland, hat sich vergangene Woche mit Vertretern der Trump-Regierung getroffen, wie ein hochrangiger Vertreter der Regierung sagte.

"Die Österreicher haben ihre Bereitschaft deutlich gemacht, Gastgeber eines Treffens von Präsident Trump und Präsident Putin zu sein", sagte ein Vertreter des Nationales Sicherheitsrates der USA. "Obwohl die beiden Präsidenten über die Möglichkeit eines Treffens gesprochen haben, haben wir zu diesem Zeitpunkt nichts anzukündigen."

Der Kreml reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

(Mitarbeit: James Marson)

