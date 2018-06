Washingtons Drohung mit dem Handelskrieg hat durchaus etwas Positives. Sie könnte Europa trotz Italientrauma endlich zusammenschweißen.

Haben Untergangspropheten recht? Was da auf geopolitischer Bühne hochkocht, kann für den alten Kontinent tatsächlich gefährlich werden. Europa muss gerade eine üble Mischung aus brüsselkritischen Populisten in Rom und einem protektionistischen Populisten in Washington verkraften.

Es wirkt wie ein besonders harter Stresstest. Denn ein stabiles Testobjekt sieht anders aus. Hadern mit der Europäischen Union gilt als Breitensport. Die Briten sind Meister darin und haben sich gleich ganz verabschiedet. Im Osten lieben sie die EU ungefähr so innig wie einen Pickel auf der Nase.

Das ist allerdings nichts im Vergleich zu Italien. Die neue Regierung aus rechter Lega und der bunten Cinque Stelle will kein "Sklave" mehr von Frankreich und Deutschland ...

