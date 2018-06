IRW-PRESS: Sharc International Systems Inc.: SHARC International gibt Abschluss der überzeichneten zweiten und letzten Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt

Vancouver - (8. Juni 2018) - SHARC International Systems Inc. (CSE: SHRC) (FWB: IWIA) (OTCQB: INTWF) (SHARC) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite und letzte Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung (die Privatplatzierung) abgeschlossen hat, in deren Zuge das Unternehmen durch die Ausgabe und den Verkauf von 3.946.250 Einheiten zum Preis von 0,40 Dollar pro Einheit einen Bruttoerlös von 1.578.500,00 Dollar erzielt hat. Es wurden weder neue Insider geschaffen, noch kam es zu einem Kontrollwechsel infolge dieser Privatplatzierung.

Die Privatplatzierung war überzeichnet und brachte insgesamt 3.911.098 Dollar ein. Geplant war ursprünglich ein Platzierungsvolumen von 2.500.000 Dollar, wie am 19. April 2018 (https://goo.gl/3oqW6g) angekündigt wurde.

Jede Einheit zum Kaufpreis von 0,40 Dollar pro Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (Stammaktie) des Unternehmens und einem (1) nicht übertragbaren Aktienkaufwarrant (Warrant).

President und CEO Lynn Mueller sagte dazu: Ich freue mich sehr über das Interesse der qualifizierten Investoren, die sich uns als Aktionäre angeschlossen haben. SHARC hat die Chance, diese Kapitalerhöhung als Katalysator für enormes Wachstum zu nutzen. Das Unternehmen ist für ein außerordentliches Wachstum in den kommenden Jahren gerüstet. Haltet die Augen offen, der SHARC ist im Abwasser in deiner Nähe.

Jeder Warrant wird den Inhaber berechtigen, innerhalb von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung eine (1) Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,60 Dollar zu erwerben. Für den Fall, dass der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse jederzeit nach dem Abschlussdatum an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen mehr als 1,00 Dollar pro Aktie entspricht, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Warrants vorziehen, indem es deren Inhaber darüber in Kenntnis setzt. In diesem Fall werden die Warrants am 30. Tag nach dem Datum (im Folgenden als Stichtag bezeichnet), an dem das Unternehmen eine solche Mitteilung gemacht hat.

Die Stammaktien und Warrants, die im Rahmen der ersten Tranche der Privatplatzierung begeben wurden, unterliegen einer Weiterverkaufsbeschränkung von vier Monaten und einem Tag, die am 11. September 2018 endet. Die im Rahmen der zweiten Tranche begebenen Stammaktien und Warrants unterliegen einer Weiterverkaufsbeschränkung von vier Monaten und einem Tag bis zum 7. Oktober 2018.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere werden an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden sein, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss der Privatplatzierung endet. Der Abschluss der Privatplatzierung ist einer Reihe von Bedingungen vorbehalten, darunter auch der Erhalt aller behördlichen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (CSE).

In Verbindung mit der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen an bestimmte berechtigte Vermittler eine Vermittlungsprovision auf einen Teil der Privatplatzierung. Die gesamte Provision wurde in zwei Tranchen bestehend aus Barmitteln in Höhe von 93.760 Dollar (die Barprovision) und 234.400 Warrants (die Vermittler-Warrants) gezahlt. Jeder Vermittler-Warrant unterliegt denselben Bedingungen wie die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Warrants.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Förderung der Projekte des Unternehmens, die sich aktuell in der Pipeline befinden, zu verwenden. Außerdem wird das Unternehmen im Rahmen seines Geschäftsmodells neue Projektmöglichkeiten prüfen.

Über SHARC International Systems

SHARC International Systems Inc. ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Wärmerückgewinnung. Systeme von SHARC recyceln die Wärmeenergie aus Abwässern und erzeugen hochgradig energieeffiziente und wirtschaftliche Anlagen für das Heizen, Kühlen und die Warmwassererzeugung in gewerblichen, privaten und industriellen Gebäuden. SHARC notiert an den Börsen in Kanada (CSE: SHRC), in den Vereinigten Staaten (OTCQB: INTWF) und in Deutschland (Frankfurt: IWIA).

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite unter www.sharcenergy.com oder unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com).

FÜR DAS BOARD:

Lynn Mueller

Chairman & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Ray Crowley

Telefon: 604 782 0773

E-Mail:- ray.crowley@sharcenergy.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse von SHARC könnten - aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen - erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. SHARC geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

