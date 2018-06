Bundesfinanzminister Olaf Scholz befürchtet keinen Staatsbankrott in Italien. Doch der SPD-Politiker sieht andere Hürden für die EU.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat angesichts der politischen Entwicklung in Italien zur Gelassenheit geraten. "Ich bin ganz sicher, dass Italien nicht scheitern wird", sagte Scholz am Donnerstagabend im ZDF. Die neue Regierung in Rom stehe zwar vor schwierigen Entscheidungen.

Dennoch gelte für ihn: "Ich glaube, dass wir das gelassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...