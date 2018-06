Christian-Hendrik Knappe, Österreich-Verantwortlicher Deutsche Bank X-markets Seit nunmehr 13 Jahren am Markt und immer noch das Zeug für einen Spitzen-platz. Beim diesjährigen Zertifikateaward wurde unser ATX X-pert Index Zertifikat von der hochkarätigen Jury auf Platz Drei in der Kategorie Österreich-Zertifikat des Jahres gewählt und landete so eben auf dem Stockerl. Darauf sind wir stolz. Emittiert im Jahr 2005, trackt dieses Produkt den österreichischen Leitindex ATX eins-zu-eins - nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Die Performance des alpenländischen Kursbarometers kann sich in letzter Zeit ja auch durchaus sehen lassen. Gut zu wissen: Wie all unsere Index Zertifikate ist auch dieses Produkt frei von Zusätzen - will...

Den vollständigen Artikel lesen ...