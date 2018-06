Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1806 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1836 (Mittwoch: 1,1765) Dollar festgesetzt. Am Vortag hatte die Erwartung, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag Hinweise auf ein Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...