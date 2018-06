Noch immer wird in der Batterie-Herstellung ein wesentlicherLimitierungs-Faktor beim Siegeszug in der Elektromobilitätgesehen. Neben der mangelnden Infrastruktur und langen Ladezeiten bremsen die hohen Preise noch die Massentauglichkeit dieser Antriebsform. Akasol will das ändern und sieht in diesem Markt ansprechendesWachstumspotenzial. Die Darmstädter haben aber nicht den Pkw-Markt im Visier, sondern konzentrieren sich auf Nutzfahrzeuge (Busse, Lkw, Industriefahrzeuge, Boote). Aber auch diese sind angesichts der Gerichtsurteile in diesem Jahr, den Fahrverboten in Hamburg sowie den neuen Zulassungsbestimmungen in der EU (Stichwort WLTP), die sogar den Porsche Neuwagen-Verkauf zum Erliegen gebracht haben, im Blickpunkt der Öffentlichkeit, Umweltschützer und Regulierer. Kunden von Akasols Batteriesystemen sind unter anderem Daimler und Volvo. Dass die Truppe um Mehrheitsaktionär Sven Schulz ihr Geschäft versteht undnicht als Hoffnungswert wie Baumot trotz erprobterTechnologie ums Überleben kämpft, zeigt der Blick in die Planungen. Bei einem für 2018 angepeilten Umsatz von 22 bis 24 Mio. € werden unterm Strich (EBIT) schwarze Zahlen (1,5 Mio. €) kalkuliert. 2017 blieb bei Erlösen von 14,5 Mio. € ein EBIT von 1,1 Mio. €. Kein Grund zum Ausruhen! Der 2008 gegründete, 110 Mitarbeiter beschäftigende Technologiekonzern bleibt auf dem Gaspedal. Bis 2020 sollen die Produktionskapazitäten verdoppelt, ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum gebaut und der amerikanische Markt erobert werden. So ist der Bau eines Werks in Michigan geplant, aber auch bezüglich Übernahmen zeigt man sich nicht abgeneigt. Das kostet zunächst einmal Geld, das sich in diesen Tagen vom Kapitalmarkt geholt werden soll. Kalkuliert wird mit einem Verkaufserlös der Aktien von 100 bis 125 Mio. €, was das Unternehmen mit400 bis 500 Mio. € bewerten würde. Sportlich, aberangesichts der Dynamik noch zu vertreten. Wer sich den Hype um Voltabox im letzten Jahr in Erinnerung ruft (damals wurden 150 Mio. € für 14,5 Mio. € Umsatz bei roten Zahlen aufgebracht), wird auch bei Akasol einen Erfolg des Börsengangs mutmaßen dürfen.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 23 vom 9.6.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info