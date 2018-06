Learning Tree International (OTCQX: LTRE) gab heute die Erweiterung seiner gemischten Lernlösungen bekannt, mit der zwei Hauptprobleme bei IT-Schulungen angegangen werden: notorisch schlechte Abschlussquoten beim selbstgesteuerten Lernen und der Flexibilitätsbedarf über eine Präsenzveranstaltung hinaus, zu dem auch der Zugriff auf relevanten Content und andere ansprechende Lernmittel zu jeder Zeit gehört. Learning Tree betrachtet die Vorteile des gemischten Lernens am Arbeitsplatz als natürlichen nächsten Schritt im Schulungsbereich.

"Angesichts von Abschlussquoten von weniger als 20% allein beim E-Learning ging es uns darum, etwas aufzubauen, das den Komfort des On-Demand-Contents nutzt, aber die Lernenden auch nicht ohne Zugriff auf Hilfe lässt, wenn sie diese am meisten benötigen", so Brian Simms, Director of Strategic Initiatives bei Learning Tree. "Wer stellen aus unseren eigenen preisgekrönten Content plus Partner-Content, Marktforschung und laufendes Kundenfeedback Gemischtes-Lernen-Pakete zusammen, die Lernenden optimale Hilfsmittel und Ressourcen für die von ihnen gewünschte Art zu lernen bieten."

Ein Beispiel für die Einbeziehung von mehr als nur E-Learning oder alleinigen Frontalunterrichtsveranstaltung ist der von Learning Tree angebotene beliebte Kurs "ITIL Foundation Certification Training" mit allen vier aufgezeigten Lernoptionen, darunter die Durchführung der Schulung in der Einrichtung des Kunden und die Möglichkeit, Inhalte auf die Verwendung bei speziellen Fallstudien zuzuschneiden.

Näheres dazu erfahren Sie unter ITIL Foundation Certification Training

Neue Optionen für gemischtes Lernen stehen unter anderem auch für CompTIA Security+, Emotional Intelligence, Projekt-Management, SQL Server, Microsoft Excel zur Verfügung.

Da sich der Lernbedarf im Laufe der Zeit ändert und sich Stellenbeschreibungen und Projektteams wandeln, müssen die für Lernen und Entwicklung im Unternehmen verantwortlichen Führungskräfte einerseits in ihrem Ansatz hinsichtlich der Mitarbeiterunterstützung flexibel sein, andererseits sich aber auch, neben dem Nachhalten und Berichten der Ergebnisse, auf eine Optimierung der Ausgaben konzentrieren. Der neue Gemischtes-Lernen-Ansatz von Learning Tree kann Organisationen bei der schnellen Bereitstellung von vermehrter Lernflexibilität und reichhaltigeren Lernoptionen für ihre Mitarbeiter unterstützen.

"Obwohl von Kursleitern durchgeführte Schulungen auch weiterhin als beste Art des angewandte Lernens betrachtet werden, gibt es auch Vorteile des gemischten Lernens. Wir wissen, dass Unternehmen die Notwenigkeit sehen, ihre Mitarbeiter weiter zu qualifizieren, aber dies in einer Weise tun müssen, die sich nicht negativ auf die aktuelle Produktivität auswirkt", so Richard A. Spires, CEO bei Learning Tree. "Lernen ist nicht gleich Lernen und heute sind sehr viele Informationen online erhältlich. Learning Tree bietet Organisationen flexible Lernlösungen, die sich auf praktische Ansätze für die Unterstützung der Lernenden auf ihrem Weg zur Beherrschung des neuen Wissens konzentrieren."

Näheres zum erweiterten Angebot an aktuell verfügbaren Themen finden Sie unter

USA: LearningTree.com/BlendedLearning

Kanada: LearningTree.ca/BlendedLearning

Großbritannien: LearningTree.co.uk/BlendedLearning

Schweden: LearningTree.se/BlendedLearning

Über Learning Tree International

Learning Tree International ist ein vertrauenswürdiger globaler Partner, der unternehmenskritische IT-Schulungen und Zertifizierungen sowie Kommunikationskompetenzen und Fähigkeiten zu kritischem Denken, die für eine effektive Installation und Bereitstellung bedeutender IT-Initiativen erforderlich sind, bereitstellt. Über 2,5 Mio. IT-Experten und Geschäftsleute rund um den Globus haben ihre Kompetenzen mithilfe von Learning Tree's umfangreicher Bibliothek von firmeneigenen und Partner-Inhalten verbessert. Inzwischen bietet Learning Tree ein erweitertes Schulungs-Portfolio, unter anderem für die Bereiche agile Methodik, Cyber-Sicherheit, Cloud-Computing, Programm-/Projekt-Management, Web-Entwicklung, Betriebssysteme, Networking und Führungskompetenzen. Die Teilnehmer profitieren von dem preisgekrönten Content, der mit maßgeschneiderten gemischten Lernlösungen und von Kursleitern durchgeführte, On-Demand- und Online-Schulungen auf Basis der modernen Technologie-Plattform Learning Tree AnyWare für die Bereitstellung immersiver, virtueller Lernerfahrungen über den klassischen Frontalunterricht hinausgeht.

Mit unseren Workforce-Optimierungslösungen bieten wir mehr als nur Schulungen einen modernen Ansatz, der die Aneignung von Fähigkeiten verbessert und die Umsetzung von technischen und betriebswirtschaftlichen Prozessen beschleunigt, die zur Verbesserung der IT-Servicebereitstellung erforderlich sind. Diese Leistungen umfassen: Bedarfserhebungen, Qualifikationslücken-Analysen, gemischte Formate und Beschleunigungs-Workshops durch unsere erfahrenen Dozenten Fachleute mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in ihren jeweiligen Lehrgebieten.

Contacts:

Learning Tree International

Tricia Sacchetti, +1 703-925-5552

Vice President, Worldwide Marketing

Tricia_Sacchetti@LearningTree.com