FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Geburtstags der Queen geschlossen.

TAGESTHEMA

Chinas Handelsüberschuss ist im Mai wegen höherer Importe gesunken. Der Handelsüberschuss lag bei 24,92 Milliarden US-Dollar nach 28,78 Milliarden im April. Ökonomen hatten 32,6 Milliarden prognostiziert. Die Exporte stiegen um 12,6 (April: 12,9) Prozent, stärker als mit 10,6 Prozent geschätzt. Die Importe schnellten um 26 (21,5) Prozent nach oben. Hier hatten Ökonomen für Mai einen Anstieg um 18,8 Prozent vorausgesagt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Rocket Internet SE, HV

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe April saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 08:00 Handels- und Leistungsbilanz April Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +20,0 Mrd Euro zuvor: +22,0 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +19,7 Mrd Euro zuvor: +29,1 Mrd Euro - FR 08:45 Industrieproduktion April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.774,30 0,00 Nikkei-225 22.745,82 -0,34 Schanghai-Comp. 3.063,95 -1,46 DAX 12.811,05 -0,15 DAX-Future 12.717,00 -1,39 XDAX 12.719,17 -1,39 MDAX 26.698,66 -0,41 TecDAX 2.815,40 -0,94 EuroStoxx50 3.459,77 -0,03 Stoxx50 3.061,98 -0,24 Dow-Jones 25.241,41 0,38 S&P-500-Index 2.770,37 -0,07 Nasdaq-Comp. 7.635,07 -0,70 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,23 +28

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,48 0,48 0,05 USA 2 Jahre 2,49 2,48 0,60 USA 10 Jahre 2,93 2,92 0,52 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,04 0,05 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden mit einer leichteren Handelseröffnung erwartet. Die US-Vorgaben sind bestenfalls gemischt, in Asien geht es auf breiter Front abwärts mit den Aktienkursen. Die Anleger dürften auch in Europa vorsichtiger werden, denn zum einen beginnt das G7-Treffen in Kanada, in dessen Vorfeld das rhetorische Säbelrasseln zugenommen hat und für das es eher nach einer Verhärtung der Fronten aussieht angesichts der einseitigen US-Handelspolitik und des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen mit Iran. Zum anderen stehen in der kommende Woche das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un an und geldpolitische Entscheidung der EZB und der US-Notenbank. Warnsignale kommen von den Schwellenländern. So knickte der Aktienmarkt in Brasilien am Vortag um 3 Prozent ein auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr und die Landeswährung Real verlor weiter an Wert.

Rückblick: Wenig verändert - Vor wichtigen Terminen wie den dem G7-Treffen ab Freitag und den Leitzinsentscheidungen kommende Woche hielten sich die Anleger bedeckt. Für etwas Beruhigung auf politischer Seite sorgte das neue Kabinett in Spanien mit dem Ministerpräsident Pedro Sanchez ein Signal an den Zusammenhalt der Eurozone setzt. In Madrid ging es für den Ibex um 0,4 Prozent nach oben. Die Erwartung einer strafferen Geldpolitik der EZB wurde an der Börse positiv für Bankenaktien gesehen wegen des damit verbundenen höheren Zinsniveaus. Entsprechend legte der Stoxx-Bankenindex um 0,3 Prozent zu. In Spanien legten Caixabank 4,3 Prozent zu, in Italien gaben Unicredit wegen der politischen Unsicherheit dagegen um 1,6 Prozent nach. Branchengewinner waren Ölaktien mit Aufschlägen von 1,5 Prozent, gestützt von wieder anziehenden Ölpreisen. Der Kurs des spanischen Baukonzerns OHL litt mit minus 9,2 Prozent unter einer Platzierung des Mehrheitsaktionärs Grupo Villar Mir. Remy Cointreau verloren 4,8 Prozent. Trotz eines Umsatzanstiegs sank der Nettogewinn bei dem Spirituosenhersteller.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Adidas verloren 2,6 Prozent. Ein Händler verwies auf eine Fußball-Studie der Universität Hohenheim. Dort heiße es, dass das kostspielige Sponsoring an Wirkung verloren habe. Beim Konkurrenten Puma kam es zu verstärkten Gewinnmitnahmen - die Aktie gab 5,3 Prozent nach. Mit einem Kurssprung von 10,4 Prozent profitierten Steinhoff auf rekordniedrigem Kursniveau davon, dass die wichtigsten Kreditgeber des in Schwierigkeiten steckenden Möbelkonzerns die laufende Restrukturierung unterstützen. Nach einer Herunterstufung auf "Sell" durch Hauck & Aufhäuser ging es für die Bechtle-Aktie im TecDAX um 7,3 Prozent nach unten. Die Entwicklung der Immobilienwerte am deutschen Aktienmarkt zeigte weiter eine hohe Korrelation mit der Rendite-Entwicklung am deutschen Anleihemarkt. Angesichts steigender Renditen sanken hier die Kurse.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Bank und Commerzbank bauten ihre Gewinne aus dem regulären Handel noch etwas aus. Deutsche Bank wurden bei Lang & Schwarz mit 9,75 zu 9,78 Euro getaxt, nach einem Schlussstand bei 9,62 Euro. Für die Commerzbank wurde eine Spanne von 9,55 zu 9,59 Euro genannt, nach einem Schlussstand von 9,47 Euro. Marktbeobachter verwiesen dazu auf einen Bericht über vage Sondierungen bezüglich eines Zusammengehens der beiden Banken in den vergangenen Wochen.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Während der Dow sich noch ein Stück von der 25.000er Marke absetzen konnte, fielen die Technologiewerte nach den jüngsten deutlichen Aufschlägen zurück. Für Zurückhaltung sorgte das anstehende Treffen der G7 am Freitag und Samstag in Kanada, vor dem sich die Fronten zwischen den USA auf der einen und den übrigen Staaten auf der anderen Seite vor allem wegen der US-Handelspolitik verschärft haben. Zu Beginn des Handels hatte der Nasdaq-Composite noch ein Rekordhoch markiert, kam dann aber unter Abgabedruck. Apple, Microsoft und Amazon verzeichneten auf ihren Rekordhochs Abgaben zwischen 0,3 und 1,6 Prozent. McDonald's gewannen 4,4 Prozent, gestützt von der Ankündigung einer neuen Restrukturierungsrunde einläuten. Zu den Gewinnern gehörten auch die Ölwerte vor dem Hintergrund gestiegener Ölpreise.

US-Anleihen zeigten sich mit deutlichen Aufschlägen und profitierten von ihrem Ruf als sicherer Hafen. Händler verwiesen auf die Entwicklung in Brasilien, wo der Aktienmarkt unter Abgabedruck stand und der Real gegenüber dem Dollar stark abwertete. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 2,92 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.33 Uhr EUR/USD 1,1803 +0,1% 1,1797 1,1826 EUR/JPY 129,46 +0,0% 129,44 130,05 EUR/CHF 1,1577 +0,2% 1,1558 1,1610 GBP/EUR 1,1369 -0,0% 1,1418 1,1366 USD/JPY 109,71 -0,0% 109,72 109,96 GBP/USD 1,3420 -0,0% 1,3422 1,3443 Bitcoin BTC/USD 7.640,83 -0,3% 7.664,12 7.685,30

Der Euro kletterte über die Marke von 1,18 Dollar und markierte im Verlauf den höchsten Stand seit rund drei Wochen. Von ihrem Tageshoch bei 1,1840 Dollar kam die Gemeinschaftswährung allerdings wieder deutlich zurück und notierte im späten US-Handel bei 1,1800 Dollar. Gestützt habe vor allem die Aussicht auf ein mögliches Ende der Anleihekäufe durch die EZB, hieß es. "Nächste Woche muss der EZB-Rat beurteilen, ob die bisherigen Fortschritte ausreichen, um ein allmähliches Auslaufen unserer Nettokäufe zu rechtfertigen", hatte EZB-Chefökonom Peter Praet schon am Dienstagabend gesagt.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,84 65,95 -0,2% -0,11 +10,2% Brent/ICE 77,08 77,32 -0,3% -0,24 +18,8%

Die Ölpreise legten deutlich zu, nachdem sie am Vortag mit gestiegenen US-Lagerdaten noch unter Druck gestanden hatten. Die Spekulation auf ein reduziertes Angebot aus Venezuela und dem Iran nach den US-Sanktionen habe gestützt, hieß es. Venezuela liege mit seinen Öllieferungen aktuell gut einen Monat hinter dem Zeitplan, so die Analysten der ICICI Bank. Daher würde eine mögliche Ausweitung der Fördermenge durch die Opec keine größeren Auswirkungen haben. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI erhöhte sich zum US-Settlement um 1,9 Prozent auf 65,95 Dollar, Brent gewann 2,6 Prozent auf 77,32 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.295,11 1.297,13 -0,2% -2,03 -0,6% Silber (Spot) 16,68 16,70 -0,1% -0,02 -1,5% Platin (Spot) 898,35 900,00 -0,2% -1,65 -3,4% Kupfer-Future 3,26 3,28 -0,3% -0,01 -2,0%

Der Goldpreis setzte seine in engen Grenzen verlaufende Seitwärtsbewegung fort. Die Feinunze legte zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 1.303 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

ARGENTINIEN

Das hoch verschuldete Argentinien hat sich mit dem IWF auf einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar verständigt. "Wir haben uns an den IWF gewandt, um eine Krise zu vermeiden", sagte der argentinische Finanzminister Nicolás Dujovne. Die Kreditvereinbarung laufe über drei Jahre, zunächst werde es eine "Sofortzahlung" von 15 Milliarden Dollar geben. Die Vereinbarung sieht auch vor, dass Argentinien sein Haushaltsdefizit von den zunächst für 2018 geplanten 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf nun 2,7 Prozent verringert.

SLOWENIEN

Der konservative Ex-Ministerpräsident Janez Jansa strebt trotz fehlender Mehrheit im neu gewählten Parlament die Bildung einer Regierung unter seiner Führung an. Bei der Parlamentswahl hatten die Wähler die bisherige Mitte-links-Regierung abgewählt und die einwanderungskritische Partei von Jansa mit 25 von 90 Sitzen zur stärksten Kraft im Parlament gemacht.

USA/EUROPA

Mit scharfen Worten hat Bundesaußenminister Heiko Maas auf den außenpolitischen Kurs von US-Präsident Donald Trump reagiert. Dessen Nein zum Klimavertrag, die Kündigung des Iran-Abkommens und die Zoll-Angriffe seien allesamt einseitige Entscheidungen zum Schaden Europas, sagte Maas der "SZ". Trump nehme "bewusst in Kauf, dass die Nachteile sich unmittelbar in Europa" auswirkten. Die Differenzen mit den USA "können wir nicht mehr unter den Teppich kehren", sagte er.

AMAZON

hat sich ab der Saison 2019/2020 für drei Spielzeiten Teile der umkämpften Fußball-Übertragungsrechte für die englische Premier League gesichert, allerdings nur für Kunden im Vereinigten Königreich. Wieviel Amazon für die Rechte bezahlt hat, blieb zunächst offen.

FACEBOOK

Beim Online-Netzwerk Facebook gibt es eine neue Datenpanne: Wie das Unternehmen einräumte, wurden durch einen Software-Fehler vorübergehend private Mitteilungen öffentlich sichtbar. Betroffen waren rund 14 Millionen Nutzer.

GOOGLE

Die EU-Kommission will nach Angaben aus Brüssel in den kommenden Wochen eine hohe Geldstrafe gegen Google verhängen. Die Entscheidung über eine Bestrafung des Unternehmens, weil dieses sein Android-System bei Smartphones im Wettbewerb missbraucht habe, werde voraussichtlich im Juli fallen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen. Bereits im Juni 2017 hatte die EU-Kommission eine Rekordstrafe von 2,42 Milliarden Euro gegen Google verhängt.

