Schon im Voraus wurde der G7-Gipfel in Kanada groß diskutiert. Alle Augen waren dabei auf Trump gerichtet, der durch seine Strafzölle für Unruhe sorgt. Es droht die Konfrontation und auch wenn Experten am Ende davon ausgehen, dass Trump mal wieder für mehr Aufruhr sorgt als die tatsächlichen Konsequenzen, sollten Anleger die hohe Unsicherheit am Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...