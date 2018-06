Patrick Koller, Chef des Autozulieferers Faurecia, spricht mit der WirtschaftsWoche über Hardwarenachrüstungen von Dieseln und E-Mobilität. Zu beidem hat er eine klare Meinung.

WirtschaftsWoche: Herr Koller, nicht erst seit dem ersten Fahrverbot in Hamburg tobt in Deutschland eine heftige Debatte um die Zukunft des Diesel, die Dieselverkäufe sind eingebrochen. Hat der Diesel irgendwo in der Welt noch eine Zukunft?Patrick Koller: Das glaube ich schon, der Marktanteil wird aber sinken. Global geht es auf dem Automarkt im Kern um die USA und China. Dort spielte der Diesel-Pkw nie eine große Rolle. Bisher lohnte es sich aber für die Hersteller, Pkw-Modelle mit Dieselmotor in Europa anzubieten. Künftig wird das für kleinere und mittlere Motoren mit einem Hubraum bis etwa zwei Liter nicht mehr gelten.

Warum das?Es geht nicht nur um Schadstoffe, sondern vor allem um ihre Wirtschaftlichkeit: Der Großteil der Autokäufer, vor allem Flottenmanager, kaufte bisher Diesel, weil er pro Kilometer günstiger war als Benziner oder Elektroautos, die noch sehr teuer sind. Diesen Vorteil wird der Diesel einbüßen. Neue Dieselmotoren unterliegen so hohen Umweltanforderungen, dass sie wegen der dafür nötigen aufwendigen Abgasreinigung bald teurer sein werden als Benziner und, auf die längere Sicht, auch als Hybride.

Wo wird er dann überhaupt noch gebraucht?Der Diesel wird seine Nischen behalten. In großen Pkw mit leistungsstarken Motoren etwa. In diesem Segment fallen die Mehrkosten für die Abgasreinigung nicht so sehr ins Gewicht - gemessen am Gesamtpreis der Autos. Auch in Nutzfahrzeugen wird der Diesel noch Jahrzehnte bleiben.

Die Gefahr von Fahrverboten ist sehr reell.Ja, aber die Debatte ist politisch auf städtischer Ebene. Es ist technisch möglich, Dieselmotoren zu bauen, die auch die strengsten und modernsten Feinstaub- und Stickoxidgrenzwerte einhalten.Dank sinkender Akkupreise könnten E-Autos ab etwa 2020 billiger sein als vergleichbare Diesel-Pkw.Sicher nicht pauschal über alle Segmente hinweg. Große E-Autos brauchen große Akkus und werden daher auf absehbare Zeit noch teurer sein als ein vergleichbarer Diesel mit moderner Hardware für die Abgasreinigung. Ein verbreiteter Irrglaube ist, dass das Alte ganz verschwindet, weil etwas Neues aufkommt. Die Elektromobilität ist eine tolle Technologie, aber sie wird sich nicht so schnell durchsetzen wie manche Marktforscher derzeit glauben.

Ab Ende 2020 gelten neue CO2 Ziele für die Flotten der Hersteller. Derzeit sind die Autobauer noch etwa 30 bis 35 Prozent davon entfernt. Können sie die Ziele ohne mehr E-Autos überhaupt erreichen?Womöglich nicht. Die Dieselverkäufe sind 2016 und ...

