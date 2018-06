Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 39,00 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Essenslieferanten zählten weiterhin zu seinen bevorzugten Werten in der europäischen Branche, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie böten eine attraktive Mischung aus sektorführendem Wachstum, vernünftiger Bewertung und Diversifikation./la/ck

Datum der Analyse: 08.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A2E4K43

AXC0055 2018-06-08/08:15