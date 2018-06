Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wirecard von 133 auf 156 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler dürfte dank seiner Fokussierung auf die Schwellenländermärkte von der dort hohen Nachfrage nach komplexen Zahlungsmöglichkeiten profitieren, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dort dürfte er dauerhaft stärker wachsen als im E-Commerce-Bereich in den Industrieländern./gl/ck Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007472060