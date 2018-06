Denn bereits seit September letzten Jahres werkeln Börsenhändler in dem Wertpapier von BMW an einer potenziellen Trendwende in Form einer SKS-Formation. Die dazugehörige Nackenlinie verläuft um 84,00 Euro und gilt als Gratmesser für einen weiteren Abverkauf des in Bayern ansässigen Autobauers. Besonders beunruhigend präsentiert sich der Chart aber auf Tagesbasis, im Mai rutschte die Aktie sogar unter die 200-Tage-Durchschnittslinie mit mehreren Kurslücken ab, dass den Abgabedruck zuletzt noch einmal verstärkt hat.

Bärische Flagge vor Auflösung

Darüber hinaus präsentiert sich das Papier von BMW zwar seit Ende letzten Monats in einer aufwärtsgerichteten Trendphase, diese kann in dem aktuellen Marktumfeld aber lediglich als bärische Flagge interpretiert werden und dürfte bei einer regelkonformen Auflösung zur Unterseite weitere Verluste nach sich ziehen. Möglicherweise geht es bereits am letzten Handelstag dieser Woche ...

