Montreal (www.aktiencheck.de) - Alamos Gold-Aktienanalyse von Analyst Josh Wolfson von Desjardins Securities: Josh Wolfson, Analyst beim Investmenthaus Desjardins Securities, rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Alamos Gold Inc. (ISIN: CA0115321089, WKN: A14WBB, Ticker-Symbol: 1AL, TSE-Symbol: AGI) nunmehr zu kaufen. Verzögerungen beim Zulassungsprozess bei Entwicklungsprojekten in der Türkei würden weiterhin für Unsicherheiten hinsichtlich des Wachstumspotenzials. [mehr] Der Aktionär Bayer-Aktie: Charttechnisch vorerst weiter angeschlagen - Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe. Bayer sei nun auch offiziell alleiniger Eigentümer von Monsanto. Es sei die größte Übernahme eines deutschen Unternehmens im Ausland. Mit dem Kauf des US-Saatgutherstellers steige. [mehr] Der Aktionär Steinhoff-Aktie: Trotz Kursprung - Finger weg! Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Steinhoff-Aktie (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe. Die in den vergangenen Monaten im Zuge eines Bilanzskandals zum Pennystock verkommene Steinhoff-Aktie habe am Donnerstag, in ersten Reaktionen auf die gewährte Schonfrist der Kreditgeber, um zeitweise 25% zugelegt. Dies sei aber ein Tropfe. [mehr] Kolumnen mehr > Christian Zoller MorphoSys - Stopp im Gewinn ausgelöst! Die Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosys mit Sitz in Planegg, Bundesland Bayern, sackte am Vortag ab. Der zuvor immer mehr nachgezogene Stopp wurde ausgelöst und die Long-Position im Gewinn geschlossen. Es bietet sich eine neue Long-Position an! Sobald der Kurs der Aktie den unteren Bereich des steigenden Trendkanals erreicht, kann eine neue Long-Position erwogen werden. Die Aktie ist klar long einzustufen, Rücksetzer bieten sich zum Kauf an. Trading-Strategie: 1. Long-Position um 90,00 Euro eröffnet. Stopp bei 92,00 Euro erreicht. Kursziel um 96,00 Euro. 2. Long-Position um 90,00 Euro möglich. Stopp bei 88,00 Euro. Kursziel um . [mehr] Feingold-Research Italien kostet deutsche Sparer Geld Die Zinslandschaft schien sich Anfang 2018 zu verändern. Doch das Regierungschaos in Italien hat doppelt bittere Folgen für uns. Der Euro kollabiert und dann gibt es noch eine absurde Veränderung auf der Zinsseite.Im April schien es für deutsche Sparer einen kleinen Funken Hoffnung zu geben. Die zehnjährige Bundesanleihe war binnen kurzer Zeit bis auf 0,65 Prozent geklettert, erwacht aus dem Negativbereich der Vorjahre. Die Regierungskrise in Italien um den absurden Politmix aus links und weit rechts lässt nun die Zinsen für italienische Staatsanleihen klettern - und deutsche Anleihezinsen einknicken. Bis auf 0,33 Prozent für die zehnjährige Bundesanleihe hat sich der Zins reduziert, da Investoren in den. [mehr] RATIONAL (Weekly) - Diese Konstellation lieben wir Diese Konstellation lieben wir Der Einstieg in "Dauerläufer-Aktien" mit einem stabilen Aufwärtstrend, nachdem diese eine charttechnische Konsolidierung durchschritten haben, zählt zu unseren absoluten Lieblingssetups. Ein lehrbuchmäßiges Beispiel für diese Vorgehensweise liefert aktuell (wieder einmal) die Rational-Aktie. Nach dem erfolgreichen Test des Basisaufwärtstrends seit März 2009 (akt. bei 510 EUR) konnte das Papier jüngst die 38-Wochen-Linie sowie . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...