Der britische Telekomkonzern BT Group zieht nach zuletzt immer größer werdenden Problemen Konsequenzen und sucht einen neuen Chef. Der bisherige Vorstandschef Gavin Patterson werde später dieses Jahr seinen Posten abgeben, teilte das Unternehmen am Freitag in London überraschend mit. Der seit 2013 amtierende Patterson soll so lange die Geschäfte weiterführen bis ein neuer Chef gefunden ist. Dies soll im zweiten Halbjahr der Fall sein. Größter Aktionär bei dem britischen Telekom-Platzhirsch ist mit 12 Prozent die Deutsche Telekom . BT war zuletzt in schweres Fahrwasser geraten. Ein Bilanzskandal in Italien setzte dem Unternehmen schwer zu, wegen Problemen im Tagesgeschäft streicht der Konzern zudem in den kommenden Jahren weitere 13 000 Stellen. Im Pensionsfonds des ehemaligen Staatsmonopolisten klafft zudem ein Milliardenloch./men/zb

ISIN DE0005557508 GB0030913577

AXC0060 2018-06-08/08:28