Freiburg (awp) - Der Klinik- und Luxushotelbetreiber Aevis Victoria hat am Donnerstag seine verbleibende Beteiligung am Schweizer Telemedizin-Anbieter Lifewatch an den US-Konzern Biotelemetry verkauft. Damit fährt das Unternehmen einen Gewinn von 6,6 Millionen Franken ein. Mit einem im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 realisierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...