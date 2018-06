Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Freitagmorgen zum zweitägigen G7-Gipfel nach Kanada abgeflogen. Bei dem am Abend deutscher Zeit in La Malbaie nahe Québec beginnenden Treffen der großen Industrieländer dürfte der tiefgreifende Streit mit US-Präsident Donald Trump in der Handels- sowie in der Außen- und Sicherheitspolitik im Mittelpunkt stehen. Merkel will angesichts der protektionistischen Politik Trumps ein entschlossenes und einheitliches Vorgehen der Europäer erreichen.

Der Handelsstreit mit dem US-Präsidenten war wenige Tage vor dem Gipfel weiter eskaliert, nachdem Trump Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumexporte aus der Europäischen Union, Kanada und Mexiko verhängt hatte. Am Donnerstag kündigte der US-Präsident an, er werde beim Gipfel in Handelsfragen für sein Land kämpfen. Aus seiner Umgebung hieß es, er sei wütend auf Gastgeber Justin Trudeau, Merkel und die britische Premierministerin Theresa May, weil diese sich seinen Forderungen vor allem beim Handel widersetzten.

Welche Gespräche Merkel am Rande des Gipfels führen wird, war zunächst offen. Als wahrscheinlich galt, dass sie den japanischen Regierungschef Shinzo Abe und dessen neuen italienischen Amtskollegen Giuseppe Conte treffen wird. Ob es eine Unterredung mit Trump im kleinen Kreis gibt, war zunächst ebenfalls unklar./bk/DP/zb

