FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Geburtstags der Queen geschlossen.

TAGESTHEMA

Kurz vor dem G7-Gipfel in Kanada verschärft sich der Ton zwischen US-Präsident Donald Trump und den übrigen Gipfelteilnehmern. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb bei Twitter, die übrigen sechs Gipfelnehmer stünden "für Werte" und hätten kein Problem damit, eine eigene Vereinbarung ohne die USA zu unterzeichnen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte, die Differenzen mit den USA könnten "nicht mehr unter den Teppich gekehrt" werden. Trump reagierte auf Kritik mit einer Reihe wütender Tweets. "Der US-Präsident hat möglicherweise kein Problem damit isoliert zu werden, ebenso haben wir kein Problem damit, eine Sechser-Vereinbarung zu unterzeichnen, wenn das nötig werden sollte", schrieb Macron auf Englisch im Kurzbotschaftendienst Twitter.

TAGESTHEMA II

Das hoch verschuldete Argentinien hat sich mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auf einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar verständigt. "Wir haben uns an den IWF gewandt, um eine Krise zu vermeiden", sagte der argentinische Finanzminister Nicolas Dujovne. Die Kreditvereinbarung laufe über drei Jahre, zunächst werde es eine "Sofortzahlung" von 15 Milliarden Dollar geben. Die Vereinbarung sieht auch vor, dass Argentinien sein Haushaltsdefizit von den zunächst für 2018 geplanten 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf nun 2,7 Prozent verringert. Umfragen zufolge sind rund 75 Prozent der Argentinier gegen eine Vereinbarung mit dem IWF. Viele verbinden damit schmerzhafte Erinnerungen an frühere Wirtschaftskrisen, die 2001 in einer Staatspleite endeten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.774,30 0% Nikkei-225 22.734,28 -0,39% Hang-Seng-Index 31.075,02 -1,39% Kospi 2.451,72 -0,76% Schanghai-Composite 3.066,14 -1,39% S&P/ASX 200 6.054,10 -0,05%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nachdem in den vergangenen Tagen mehrheitlich Aufschläge dominiert haben, zeigen sich die Handelsplätze am Freitag durchweg mit Verlusten. Die chinesischen Kernlandbörsen, die bereits am Vortag gegen den Trend leichter geschlossen haben, führen das Feld der Verlierer an. Unter Druck stehen nach schwachen US-Vorgaben die zuletzt global gut gelaufenen Technologiewerte. Marktbeobachter verweisen zur Begründung der eingetrübten Stimmung auf das beginnende G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs in Kanada, in dessen Vorfeld sich die Fronten verhärten. Die jüngsten Kommentare aus dem Kreis der Teilnehmer sowie die verwendete Rhetorik lassen nicht auf eine Einigung im Handelsstreit mit den USA hoffen. Mit der zunehmenden Risikoscheu sind vermeintlich sichere Häfen wie US-Staatsanleihen und der Yen gefragt. In Tokio fällt der Nikkei-225 - auch belastet vom anziehenden Yen. In China belastet die Aussicht auf einen sich verschärfenden US-Protektionismus, nachdem es zuletzt Signale einer Annäherungen in den Handelsgesprächen gegeben hat. China ist von der US-Handelspolitik als "Exportweltmeister" potenziell am stärksten betroffen. Die chinesischen Im- und Exportdaten sind derweil besser als erwartet ausgefallen. Dabei legten die Einfuhren deutlich stärker als die Ausfuhren zu. Einige Teilnehmer äußern die Vermutung, dass die Daten bereits ein Entgegenkommen der Chinesen gegenüber den USA zeigen könnten. Den Aktienkursen hilft das nicht. In Südkorea und auf Taiwan drücken vor allem Verluste bei Technologietiteln. Great Wall Motors verlieren in Hongkong 4,8 Prozent. Händler sprechen von nicht überzeugenden Absatzzahlen für Mai.

US-NACHBÖRSE

Broadcom stiegen zunächst nach auf den ersten Blick guten Zweitquartalszahlen. Allerdings verfehlte die wichtige Mobilfunksparte die Prognosen. Die Titel büßten 2,0 Prozent ein. Stitch Fix kletterten dagegen um 5,5 Prozent. Der Dienstleister für persönliches Styling übertraf im dritten Quartal die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn. DocuSign schnellten gar um 10,0 Prozent nach oben. Auch hier fielen die Geschäftszahlen zu Erlös und Ergebnis besser als gedacht aus. Zumiez katapultierten um 16,1 Prozent in die Höhe. Der Verlust des Modeeinzelhändlers fiel in der abgelaufenen Dreimonatsperiode geringer als befürchtet aus. Carbon Black gewannen 2,4 Prozent. Die auf Cybersicherheit fokussierte Gesellschaft überraschte mit dem ersten Geschäftsbericht seit dem Börsengang Mai positiv.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.241,41 0,38 95,02 2,11 S&P-500 2.770,37 -0,07 -1,98 3,62 Nasdaq-Comp. 7.635,07 -0,70 -54,17 10,60 Nasdaq-100 7.152,83 -0,79 -57,25 11,83 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 880 Mio 955 Mio Gewinner 1.609 1.904 Verlierer 1.345 1.055 Unverändert 132 120

Uneinheitlich - Während der Dow sich noch ein Stück von der 25.000er Marke absetzen konnte, fielen die Technologiewerte nach den jüngsten deutlichen Aufschlägen zurück. Für Zurückhaltung sorgte das anstehende Treffen der G7 am Freitag und Samstag in Kanada, vor dem sich die Fronten zwischen den USA auf der einen und den übrigen Staaten auf der anderen Seite vor allem wegen der US-Handelspolitik verschärft haben. Zu Beginn des Handels hatte der Nasdaq-Composite noch ein Rekordhoch markiert, kam dann aber unter Abgabedruck. Apple, Microsoft und Amazon verzeichneten auf ihren Rekordhochs Abgaben zwischen 0,3 und 1,6 Prozent. McDonald's gewannen 4,4 Prozent, gestützt von der Ankündigung einer neuen Restrukturierungsrunde einläuten. Zu den Gewinnern gehörten auch die Ölwerte vor dem Hintergrund gestiegener Ölpreise.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,48 -4,1 2,52 128,1 5 Jahre 2,76 -5,2 2,81 83,3 10 Jahre 2,92 -5,3 2,97 47,4

US-Anleihen zeigten sich mit deutlichen Aufschlägen und profitierten von ihrem Ruf als sicherer Hafen. Händler verwiesen auf die Entwicklung in Brasilien, wo der Aktienmarkt unter Abgabedruck stand und der Real gegenüber dem Dollar stark abwertete. Hintergrund ist die fragile wirtschaftliche Lage des Landes, die durch die neue US-Handelspolitik potenziell noch verschärft wird. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 2,92 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:53 Uhr % YTD EUR/USD 1,1808 +0,1% 1,1797 1,1818 -1,7% EUR/JPY 129,50 +0,0% 129,44 129,96 -4,3% EUR/GBP 0,8795 +0,0% 0,8791 0,8781 -1,1% GBP/USD 1,3426 +0,0% 1,3422 1,3459 -0,7% USD/JPY 109,67 -0,0% 109,72 109,97 -2,6% USD/KRW 1074,35 +0,2% 1072,13 1068,79 +0,7% USD/CNY 6,4021 +0,2% 6,3922 6,3945 -1,6% USD/CNH 6,3986 +0,2% 6,3888 6,3857 -1,8% USD/HKD 7,8453 -0,0% 7,8463 7,8454 +0,4% AUD/USD 0,7611 -0,2% 0,7625 0,7650 -2,7% NZD/USD 0,7030 +0,0% 0,7029 0,7048 -1,0% Bitcoin BTC/USD 7.633,98 -0,4% 7.664,12 7.722,60 -44,1%

Der Euro kletterte über die Marke von 1,18 Dollar und markierte im Verlauf den höchsten Stand seit rund drei Wochen. Von ihrem Tageshoch bei 1,1840 Dollar kam die Gemeinschaftswährung allerdings wieder deutlich zurück und notierte im späten US-Handel bei 1,1800 Dollar. Gestützt habe vor allem die Aussicht auf ein mögliches Ende der Anleihekäufe durch die EZB, hieß es. "Nächste Woche muss der EZB-Rat beurteilen, ob die bisherigen Fortschritte ausreichen, um ein allmähliches Auslaufen unserer Nettokäufe zu rechtfertigen", hatte EZB-Chefökonom Peter Praet schon am Dienstagabend gesagt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,78 65,95 -0,3% -0,17 +10,1% Brent/ICE 77,07 77,32 -0,3% -0,25 +18,8%

Die Ölpreise legten deutlich zu, nachdem sie am Vortag mit gestiegenen US-Lagerdaten noch unter Druck gestanden hatten. Die Spekulation auf ein reduziertes Angebot aus Venezuela und dem Iran nach den US-Sanktionen habe gestützt, hieß es. Venezuela liege mit seinen Öllieferungen aktuell gut einen Monat hinter dem Zeitplan, so die Analysten der ICICI Bank. Daher würde eine mögliche Ausweitung der Fördermenge durch die Opec keine größeren Auswirkungen haben. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI erhöhte sich zum US-Settlement um 1,9 Prozent auf 65,95 Dollar, Brent gewann 2,6 Prozent auf 77,32 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,08 1.297,13 -0,1% -1,05 -0,5% Silber (Spot) 16,68 16,70 -0,1% -0,02 -1,5% Platin (Spot) 898,10 900,00 -0,2% -1,90 -3,4% Kupfer-Future 3,26 3,28 -0,5% -0,02 -2,1%

Der Goldpreis setzte seine in engen Grenzen verlaufende Seitwärtsbewegung fort. Die Feinunze legte zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 1.303 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-AUßENPOLITIK

Der russische Präsident Wladimir Putin will sich mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump treffen. Putin habe den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz gebeten, diesen Sommer ein Treffen mit Trump in Wien zu arrangieren, sagte ein hochrangiger EU-Vertreter.

KOREAKRISE

US-Präsident Donald Trump hält die Unterzeichnung eines Friedensabkommens zur formellen Beendigung des Kriegszustands auf der koreanischen Halbinsel bei seinem geplanten Gipfel mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un für möglich.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im Quartal von Januar bis März geschrumpft. In der zweiten Veröffentlichung wurde der Mitte Mai bekanntgegebene Wert eines Rückgangs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von annualisiert 0,6 Prozent bestätigt. Stärker als erwartete Investitionen konnten die Schwäche im Privatkonsum nicht ausgleichen.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Handelsüberschuss ist im Mai gemessen in US-Dollar wegen höherer Importe gesunken. Der Handelsüberschuss lag bei 24,92 Milliarden US-Dollar nach 28,78 Milliarden im April. Ökonomen hatten 32,6 Milliarden prognostiziert.

AMAZON

hat sich Teile der umkämpften Fußball-Übertragungsrechte für die englische Premier League gesichert. Wie die Liga am Donnerstag bekannt gab, wird der US-Konzern ab der Saison 2019/20 insgesamt 20 Spiele live in seinem kostenpflichtigen Streamingdienst zeigen, allerdings nur für Kunden im Vereinigten Königreich. Der Vertrag gelte für drei Spielzeiten. Wieviel Amazon für die Rechte bezahlt hat, blieb zunächst offen.

FACEBOOK

Beim Online-Netzwerk Facebook gibt es eine neue Datenpanne: Wie das Unternehmen einräumte, wurden durch einen Software-Fehler vorübergehend private Mitteilungen öffentlich sichtbar. Betroffen waren rund 14 Millionen Nutzer.

